Więcej miejsc dla uczniów kończących szkoły podstawowe w Poznaniu. W związku ze zdwojeniem rocznika dzieci, które we wrześniu rozpoczną naukę w szkołach średnich, miasto i podpoznańskie gminy postanowiły przygotować w sumie 14 tysięcy miejsc.

/ Urząd Miasta Poznania / Materiały prasowe

Samorządy stowarzyszone w Metropolii Poznań przegłosowały rozwiązanie, które zwiększa nabór do szkół średnich w roku szkolnym 2023/2024. W szkołach Poznania i powiatu poznańskiego powstaną dodatkowe klasy, żeby zaspokoić zapotrzebowanie blisko dwukrotnie wyższej liczby uczniów kończących w tym roku naukę na poziomie podstawowym.

Będzie na nich czekać 12 tys. miejsc w Poznaniu i 2 tys. - w powiecie poznańskim. Dodatkowe koszty częściowo poniosą gminy Metropolii.

Mieliśmy świadomość stojącego przed nami wyzwania, dlatego od tygodni rozmawialiśmy o tym w gronie samorządów Metropolii - powiedział Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, prezes Zarządu Metropolii Poznań. W tym tygodniu Rada Metropolii przegłosowała współfinansowanie zwiększonej liczby miejsc w szkołach. Uważam, że to głosowanie było jednym z najważniejszych w historii naszego stowarzyszenia. Mamy w Poznaniu o 50 procent więcej absolwentów ósmych klas niż w poprzednich latach, a teraz mamy też o 50 procent większą dla nich ofertę. Bardzo dziękuję Staroście, Burmistrzom i Wójtom, którzy z troski o uczniów podjęli nieoczywistą przecież decyzję. Co więcej, zobowiązaliśmy się do kolejnych rozmów, żeby jeszcze w tym roku wypracować rozwiązanie na okres do 2030 roku.

3 tys. dodatkowych miejsc powstanie w samym Poznaniu, z czego 70% w liceach. Tak to się właśnie rozkłada - mówi Przemysław Foligowski, dyrektor wydziału oświaty poznańskiego urzędu. Liczebność klasy w tym naborze będzie do 30 uczniów. Zatem 70 oddziałów to licea ogólnokształcące, 30 - technika i pozostałe 10 to szkoły branżowe.

Urzędnicy dodają, że to nie będzie łatwy rok dla oświaty. Jako powód problemów podają reformy edukacji. Klasy się większe nie zrobią, ławek w nich więcej również nie będzie, po prostu placówki oświatowe, które kończą dziś o godzinie 17, będą być może kończyły o godzinie 19. Myślę, że każdy zdaje sobie sprawę z tego, że to jest sytuacja przejściowa. Oczywiście wykorzystamy również pomieszczenia szkół podstawowych tam, gdzie będzie taka możliwość - dodaje Foligowski.

W efekcie decyzji Rady Metropolii Poznań możliwe było zgłoszenie w systemie naboru do szkół ponadpodstawowych na rok 2023/24:

12 153 miejsc w Poznaniu

1872 miejsc w powiecie poznańskim (łącznie szkoły, dla których organem prowadzącym jest powiat bądź gmina),

To daje łącznie możliwość nauki dla 14025 uczniów. W tej liczbie nie są zawarte szkoły działające na terenie Poznania, które nie są prowadzone przez samorząd i nie prowadzą naboru za pomocą wspólnego systemu. Utworzenie nowych miejsc pochłonie 10 mln złotych. 5 mln wyłoży na to Powiat Poznański, a drugą połowę 21 gmin ze Stowarzyszenia Metropolia Poznań.