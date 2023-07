W sobotę gwiazdy światowego kolarstwa wystartują z Poznania w ramach 80. Tour de Pologne. W związku z wyścigiem mieszkańcy muszą być przygotowani na utrudnienia ruchu i zmiany w funkcjonowaniu transportu publicznego.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W związku z wyścigiem w godzinach od 11:00 do 12:15 wyłączony zostanie całkowicie ruch pojazdów na ul. Bukowskiej od MTP i ul. Roosevelta do skrzyżowania z ul. Polską. W tym czasie wstrzymany zostanie też ruch na odcinku ul. Grunwaldzkiej od skrzyżowania z ul. Matejki i Szylinga do MTP. Odcinki te zostaną otwarte zaraz po przejechaniu zawodników i pojazdów towarzyszących.

Na fragmencie ul. Bukowskiej od ul. Polskiej do granic miasta i ronda przy ul. Rynkowej w Przeźmierowie wyłączony zostanie ruch na jezdni północnej. Utrzymany zostanie ruch jezdnią południową ul. Bukowskiej w kierunku od ronda w Przeźmierowie do ul. Polskiej w Poznaniu. Z tego kierunku możliwy będzie dojazd m.in. do lotniska na Ławicy. Chwilowe wstrzymania ruchu na śluzach przez ul. Bukowską możliwe są jedynie ok. godz. 12:15.

Na całej trasie wyścigu ruch pojazdów wstrzymywany będzie na ok. 40-50 minut przed planowanym przyjazdem peletonu i będzie wznawiany bezpośrednio po jego przejechaniu. Ruch poprzeczny będzie nadzorowany przez policję i wstrzymywany tylko na czas przejazdu uczestników i pojazdów wyścigu.

Na czas wyścigu na jego trasie wyłączone zostaną sygnalizacje świetlne, a przejazd w poprzek trasy umożliwiać będą śluzy na skrzyżowaniach wzdłuż ul. Bukowskiej oraz na skrzyżowaniach: Słupska/Dąbrowskiego/Wichrowa, Biskupińska/Wańkowicza, Morasko/Poligonowa, Jaśkowiaka/Glinienko/Lewandowskiego.

Sobotni etap zakończy się po godz. 16:00 liczącą 4 km rundą z metą na Torze Poznań, na który zawodnicy wjadą od strony ul. Skórzewskiej w Przeźmierowie. Przed metą pierwszego etapu, od ok. godz. 15.00 utrudniony będzie wjazd do Poznania ul. Bukowską od strony Przeźmierowa i wyjazd tą samą ulicą.

Trasa wyścigu przebiega przy Porcie Lotniczym Ławica, dlatego osoby, które wybierają się na lotnisko, powinny zrobić to z zapasem czasowym. Dojazd do lotniska przed startem Tour de Pologne będzie możliwy południową nitką ul. Bukowskiej od strony Przeźmierowa lub od ul. Złotowskiej. Przecięcie północnej nitki i wjazd na teren lotniska w momencie przejazdu peletonu (tuż po godzinie 12.00) przez ok. 10 minut będzie niemożliwe.