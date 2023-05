Widownia na blisko 1200 osób i nowoczesna obrotowa scena, a w pobliżu budynku Park Wody i Muzyki - taka ma być nowa siedziba Teatru Muzycznego w Poznaniu. Dzięki niej możliwa będzie realizacja widowisk z większym rozmachem. Właśnie ogłoszono przetarg na generalnego wykonawcę tej inwestycji.

Ogłoszenie przetargu na budowę nowej siedziby Teatru Muzycznego / foto. Urząd Miasta Poznań / Materiały prasowe

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to już w 2026 roku Poznań będzie mógł się poszczycić jednym z najnowocześniejszych teatrów muzycznych w Europie i największym w Polsce. Jestem przekonany, że nowa siedziba pozwoli na dalszy rozwój instytucji i otworzy przed nią zupełnie nowe możliwości - podkreśla prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Budowa nowej siedziby teatru w centrum Poznania jest możliwa dzięki wsparciu państwa; w kwietniu 2022 roku minister kultury Piotr Gliński i prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak podpisali umowę o współprowadzeniu Teatru Muzycznego w Poznaniu.

Obecnie Teatr Muzyczny funkcjonuje w dawnym gmachu Domu Żołnierza, w którym w czasie wojny pracowało gestapo. Znajduje się tam mała sala na ponad 370 miejsc; warunki lokalowe utrudniają pracę artystom, uniemożliwiają też realizację wielu przedsięwzięć.

Przetarg na nową siedzibę Teatru Muzycznego u zbiegu ulic Święty Marcin i Skośnej zostanie rozpisany w formule "doprojektuj i wybuduj", a projekt wykonawczy musi uwzględniać koncepcję i projekt budowlany autorstwa Atelier Loegler Architekci.

Będzie to największy teatr muzyczny w Polsce. Z salą główną i widownią na blisko 1200 miejsc oraz salą kameralną z ponad 300 miejscami. Na powierzchni ponad 6 tys. m kw. będzie też przestrzeń koncertowa, foyer i restauracja z salą bankietową.

Scena główna ma być obrotowa i mieć szybkie, dwupoziomowe zapadnie oraz głębokie kulisy. W nowej siedzibie teatru będą też rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami, jak elektromechanicznie wspomagane drzwi wejściowe, linie naprowadzające ułatwiające poruszanie się po budynku osobom niewidomym i słabowidzącym, specjalny system nawigujący łączący się z aplikacją w telefonie, a także pętla indukcyjna dla osób korzystających z aparatów słuchowych.

Dla osób na wózkach zostaną przygotowane komfortowe miejsca w jednym z dogodnych rzędów na widowni, a wejście na scenę będzie dostosowane dla osób z ograniczeniami ruchowymi.

Wizualizacja przyszłej siedziby Teatru Muzycznego / Urząd Miasta Poznania / Materiały prasowe

Wizualizacja nowej siedziby Teatru Muzycznego / Urząd Miasta Poznania / Materiały prasowe

Wizualizacja nowej sali głównej / Urząd Miasta Poznania / Materiały prasowe

Dodatkowym elementem będzie Park Wody i Muzyki. Koncepcja jego stworzenia powstała przy udziale Zarządu Zieleni Miejskiej i spółki Aquanet.

Dyrektor teatru Przemysław Kieliszewski podkreślił, że nowa siedziba będzie w takim miejscu, że szybko dojadą do niego, tramwajem lub samochodem, poznaniacy, zaś mieszkańcy regionu w kilka minut dojdą do gmachu z dworca kolejowego. Trasa od dworca pobiegnie przez Park Wody i Muzyki zlokalizowany między mostem Dworcowym a Teatrem, wzdłuż nowej ulicy Skośnej dochodzącej do ulicy Składowej.

Wszystkie szczegóły przetargu mają być opublikowane do końca tego tygodnia. Rozstrzygnięcie powinno nastąpić jeszcze w tym roku, a inwestycja powinna powstać do końca 2026 roku.