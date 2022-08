Gratka dla miłośników Kolejki Parkowej Maltanka z Poznania. W najbliższy weekend na trasie kolejki kursować będzie najstarszy czynny parowóz w Polsce, a także najstarszy wagon z napędem motorowym potocznie zwany „ryjkiem”.

Kolejka Maltanka jest jedną z bardziej znanych atrakcji Poznania. Na jej trasie pojawi się najstarszy czynny parowóz w Polsce, czyli Borsig Bn2t.

Co to jest "ryjek"?

Wyjedzie także "ryjek", czyli wagon motorowy nr 1, o symbolu MBxc1-41, wyprodukowany w 1932 roku, będący najstarszym w Polsce sprawnym wagonem z napędem spalinowym.

"Ryjek" z uwagi na niewielką pojemność (27 miejsc siedzących) oraz nieprzystosowanie do przewozu wózków dziecięcych oraz osób z ograniczoną sprawnością - pociągnie wagoniki, co umożliwi przewóz większej liczby osób, także osób z niepełnosprawnościami (wagoniki są dostosowane do ich potrzeb) - informuje Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu.

Kursowanie Maltanki

W weekendy kursy na Maltance odbywają się co 30 minut w godzinach od 10 do 19. O pełnych godzinach ze stacji Maltanka będzie wyruszał parowóz, a 30 minut później "ryjek".

Do końca sierpnia Kolejka Parkowa Maltanka będzie funkcjonować codziennie (w dni robocze kursy odbywają się o godzinie 9:30 i później, co godzinę od 10:00 do 18:30), natomiast z początkiem września nastąpi zmiana: kolejka będzie nieczynna w poniedziałki - informuje MPK Poznań.

Kursy będą realizowane od wtorku do piątku (co godzinę) oraz w weekendy co 30 minut.

Więcej informacji o przejazdach Maltanką (opis trasy, rozkład jazdy, cennik) - w zakładce Maltanka.