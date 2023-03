Zarzut znęcania się nad psem usłyszał 34-latek, który przywiązał zwierzę do słupa na chodniku i pozostawił kartkę z napisem „do zabrania” – poinformowała w piątek PAP oficer prasowa kaliskiej policji podkom. Anna Jaworska-Wojnicz.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak dodała w namierzeniu sprawcy porzucenia zwierzęcia pomogły m.in. nagrania z monitoringu.

34-letni mężczyzna usłyszał zarzut dotyczący znęcania się nad zwierzętami, za co grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. Mężczyzna nie przyznaje się do winy i odmówił składania wyjaśnień, w związku z czym sprawa zostanie przekazana prokuraturze i trafi do sądu - powiedziała rzecznik.

Do zdarzenia doszło 2 lutego przy Wale Piastowskim w Kaliszu. Przechodnie zobaczyli młodego psa podobnego do amstafa przywiązanego do słupa. Na cementowej belce zawieszona była zafoliowana kartka z napisem "do zabrania".

Na pomoc wezwano pracowników schroniska dla zwierząt, dokąd psa zabrano. Do adopcji będzie mógł trafić dopiero po zakończeniu sprawy.

Mężczyźnie grozi do trzech lat więzienia.