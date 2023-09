11 osób odpowie m.in. za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz produkcję i przemyt z Holandii do Polski narkotyków o łącznej czarnorynkowej wartości ponad 19 mln zł. Prokuratura Okręgowa w Poznaniu skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak poinformował w poniedziałek, że akt oskarżenia skierowano do Sądu Okręgowego w Poznaniu. Jak wskazał, 11 oskarżonym przedstawiono łącznie 37 zarzutów.



Dotyczą one udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, jej kierowania, produkcji i przemytu znacznych ilości narkotyków oraz ich dalszej sprzedaży-zaznaczył.



Według ustaleń śledczych, rozbita grupa przestępcza, w okresie od stycznia do listopada 2022 r. sprowadziła do Polski narkotyki o łącznej czarnorynkowej wartości ponad 19 mln zł.



Do kraju przemycono 16 kg kokainy, 67 kg 3-CMC, 9 600 tabletek MDMA, 360 kg marihuany oraz 855 litrów płynnej amfetaminy, która pozwalała na wytworzenie ponad trzech ton finalnej substancji, tj. siarczanu amfetaminy. Ponadto na terytorium Królestwa Niderlandów wprowadzono do obrotu około 600 litrów płynnej amfetaminy - wyliczył prok. Wawrzyniak.



Narkotyki przemycali kurierzy, którzy w specjalnych skrytkach w samochodach ukrywali pojemniki, w tym plastikowe butelki o pojemności 5 litrów, wypełnione płynną amfetaminą oraz kokainę, tabletki ekstazy i substancję 3-CMC. Po przewiezieniu do Polski narkotyki przekazywano kolejnym członkom gangu. Przestępcy działali na ternie m.in. woj. wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.



Na pierwszy trop grupy przestępczej, funkcjonariusze policji natrafili w sierpniu 2022 r., kiedy w Pile zatrzymano do kontroli drogowej samochód marki Renault. W jego bagażniku znajdowały się dwa kanistry z około 40 l amfetaminy zasadowej. Kolejne przejęcie narkotyków miało miejsce w październiku tego samego roku na przejściu granicznym w Kołbaskowie. W kontrolowanym wówczas pojeździe ujawniono skrytkę, w której znajdowały się 3 kg kokainy - opisał prok. Wawrzyniak.



Śledztwo w tej sprawie wspólnie prowadziła Prokuratura Okręgowa w Poznaniu i funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.



Czterech z 11 oskarżonych, w tym dwaj domniemani kierujący jej działaniami mieszkańcy Wielkopolski- 35 - letni Damian D. i 47 - letni Rafał P. - nadal przebywa w areszcie śledczym. Pozostali odpowiedzą przed sądem z wolnej stopy. Prokuratura zastosowała wobec nich dozory policyjne, zakazy opuszczania kraju i poręczenia majątkowe w wysokości od 10 tys. zł do 50 tys. zł. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono majątek oskarżonych o łącznej wartości około 90 tys. zł oraz 1,5 tys. euro.