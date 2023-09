Poniedziałek, 4 września przyniósł prawdziwą rewolucję dla mieszkańców północnych dzielnic Krakowa. Od dzisiaj mieszkańcy Górki Narodowej i osiedli położonych na północ od ul. Opolskiej mogą skorzystać z tramwaju.

Ruszył tramwaj na Górkę Narodową / Marlena Chudzio / RMF FM

Budowa linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju Miejskiego na trasie Krowodrza Górka - Górka Narodowa rozpoczęła się w lipcu 2020 roku.

Pierwszy etap inwestycji skupiał się głównie na robotach związanych z budową i przebudową instalacji podziemnych. Kolejny etap obejmował budowę nowej infrastruktury. Związanej głównie z linią kolejową, ale też z przebudową dróg, ścieżek rowerowych i chodników.

Już od jesieni zeszłego roku pasażerowie mogą korzystać z nowej pętli tramwajowej "Krowodrza Górka". Od maja tego roku dostępny jest też tunel wzdłuż ul. Opolskiej.

Aby tramwaj mógł sprawnie pokonać nową trasę, powstały liczne konstrukcje inżynierskie: układ estakad nad potokiem Sudół, most nad rzeką Białucha, przepust nad potokiem Bibiczanka, wiadukt kolejowy na linii nr 95 pomiędzy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej a ul. Bociana i specjalna konstrukcja betonowa, tzw. wanna na Górce Narodowej.

Nowa linia tramwajowa ma zachęcić mieszkańców północnych dzielnic Krakowa i ościennych gmin do korzystania z komunikacji zbiorowej. Do dyspozycji oddane zostanie 660 miejsc na parkingach P+R. Dostępne są już dwa z nich - przy pętli "Krowodrza Górka" i przy ul. Pachońskiego.

Szacuje się, że z nowej linii tramwajowej korzystać będzie nawet 30 tys. osób.

Budowa linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (etap III) na odcinku Krowodrza Górka - Górka Narodowa wraz z towarzyszącą infrastrukturą to aktualnie koszt rzędu 600 mln zł. Projekt realizowany jest przy wsparciu z Unii Europejskiej oraz rządu RP. Dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 wynosi 184 mln zł, a 38 mln zł miasto dostało na realizację zadania w ramach rządowego programu wsparcia przygotowań III Igrzysk Europejskich w 2023 r. Łączny koszt dofinansowania zewnętrznego to ok. 222 mln zł.