Ponad półtora miliona uchodźców przybyło do Polski od początku rosyjskiej inwazji w Ukrainie. Wielu z nich stara się o uzyskanie numeru PESEL. Kolejki tworzą się przed wydziałami spraw obywatelskich w wielu miastach. Poznański wydział przeżywał w ostatnich dniach prawdziwe oblężenie. Dotychczas wydawał dziennie 100 numerów PESEL. Obecnie liczba ta wynosi 1000. To dziesięciokrotny wzrost!

Uchodźcy z Ukrainy docierają do krajów UE

Mieszczący się przy ul. Libelta w Poznaniu Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych nie wydawał dotąd takiej liczby peseli dziennie. Do tej pory było ich około 100. dziennie, teraz wydawanych jest około 1000. Przy takiej dynamice, w trakcie trzech miesięcy wydanych zostanie więcej numerów niż w ciągu kilku lat.

Praca na dwie zmiany i rezerwacja wizyt

Dotychczas nadawaniem numerów zajmowało się około 3-4 urzędników, a już dzisiaj (11 marca) zaangażowało się w to 22 pracowników UMP.

Obecnie przygotowujemy się do tego, by w przyszłym tygodniu uruchomić dwie zmiany - od 7.00 do 21.00. Mamy także pozyskanych dodatkowych urzędników z innych wydziałów, którzy zajmą się nadawaniem numerów PESEL Ukraińcom i Ukrainkom szukającym schronienia w Poznaniu - mówi Bartosz Pelczarski, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych.

Zakładamy, że w następnym tygodniu do godziny 15.00 pracować będzie 17 urzędników, a po tej godzinie ponad 30.

Aby usprawnić obsługę klientów planowane jest wprowadzenie systemu rezerwacji wizyt, dedykowanego dla uchodźców z Ukrainy. Po umówieniu nie będzie konieczne wielogodzinne oczekiwanie w kolejce przed budynkiem urzędu. Mimo to, istotnym czynnikiem ograniczającym płynność obsługi mogą być braki sprzętowe (np. komputery, czytniki linii papilarnych).

Infolinia po ukraińsku także w weekendy

Ukraińskojęzyczna infolinia urzędu miasta Poznań będzie działać także w weekendy. 12-13 marca Biuro Poznań Kontakt jest czynne w godzinach 7:30-20:00 pod numerem telefonu 61 646 33 44 i udziela konsultacji w sprawach związanych z Ukrainą.