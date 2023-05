Około 1,5 promila alkoholu w organizmie miał 24-latek, który w środowe przedpołudnie nie zatrzymał się do kontroli drogowej na terenie powiatu rawickiego. Po policyjnym pościgu został zatrzymany w Lesznie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Około godziny 11:00, w miejscowości Golina Wielka, kierujący audi A3 24-latek nie zareagował na sygnał do zatrzymania się do kontroli i zaczął uciekać przed funkcjonariuszami drogówki.

Patrol podjął pościg używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Sprawca został zatrzymany na terenie Leszna - relacjonował mł. asp. Arkadiusz Wróblewski z Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu.

Dodał, że w trakcie pościgu, na terenie Leszna, na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną, 24-letni uciekinier najechał na volkswagena passata oraz citroena berlingo, uszkadzając boki pojazdów.



Zatrzymany kierujący audi był nietrzeźwy, miał ok. 1,5 promila alkoholu w organizmie. Od 24-latka pobrano krew do badań mających wykazać czy był on również pod wpływem środków odurzających.



Zgodnie z kodeksem karnym za niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.