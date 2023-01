Policjanci z Turku w Wielkopolsce ostrzegają przed nową metodą oszustów. Cyberprzestępcy przygotowali nowy schemat wyłudzania pieniędzy - przekazują funkcjonariusze.

/ Shutterstock

Oszuści podszywając się pod członka rodziny doprowadzili do przelania przez mieszkańca powiatu tureckiego 2,5 tys. zł na podane konto - ostrzegają policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Turku i apelują do mieszkańców o ostrożność.

Jak ustalili funkcjonariusze, w minioną sobotę mężczyzna otrzymał z nieznanego numeru wiadomość o treści: "Cześć tato. To mój nowy numer. Możesz usunąć ten stary. Wyślij wiadomość na whatsapp".

Rozmowa przeniosła się do komunikatora internetowego, gdzie doszło do wyłudzenia pieniędzy. Oszust podszywał się pod córkę mężczyzny. W trakcie rozmowy oszust napisał, że telefon wpadł do toalety i potrzebuje 2 tys. 499 zł na zakup nowego. W wiadomości podał numer konta, na które mężczyzna wykonał przelew natychmiastowy na 2,5 tys. zł. Po tym pokrzywdzony próbował dzwonić na numer telefonu, lecz był on zajęty lub nikt nie odbierał. W niedzielę rano skontaktował się z córką, która zaprzeczyła, że pisała do niego wiadomości - podała policja.

Policjanci apelują o ostrożność i przypominają, że oszuści umiejętnie manipulują rozmową tak, żeby uzyskać jak najwięcej informacji. W kontaktach z nieznajomymi kierujmy się zawsze zasadą ograniczonego zaufania. Każdą prośbę o przesłanie pieniędzy lub podanie danych konta bankowego powinno się traktować jako próbę oszustwa. Najlepiej w takiej sytuacji to rozłączyć się, samemu zadzwonić i zweryfikować przekazane informacje - podkreślają funkcjonariusze.