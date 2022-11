To już dziesiąta edycja akcji "Opatrunek na Ratunek" organizowanej przez poznańską Fundację "Redemptoris Missio". Do szpitalu w Kamerunie i Republice Środkowoafrykańskiej trafi najbardziej potrzebna pomoc.

/ Fundacja Redemptoris Missio / Facebook

5 ton opatrunków oraz sprzętu podstawowej pomocy medycznej wyruszy z Poznania do Kamerunu i Republiki Środkowoafrykańskiej. Fundacja Redemptoris Missio z Poznania pakuje właśnie kontener z potrzebnymi materiałami.

To już dziesiąta odsłona akcji "Opatrunek na Ratunek", która każdego roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców - mówi prezes fundacji Justyna Janiec-Palczewska i dodaje, że zawartość kontenera trafi do misyjnych szpitali. To są rzeczy np. ze zlikwidowanego szpitala w Poznaniu. Mamy tu łóżeczka dziecięce, szafki nocne, opatrunki. To trafia do ludzi, którzy potrzebują pomocy, osób, które odwiedziły już miejscowego szamana, nie stać ich na pobyt w takim tradycyjnym szpitalu i szukają pomocy w misyjnych placówkach.

Kontener z potrzebnymi środkami najpierw zostanie przetransportowany do Gdyni skąd statkiem popłynie do Afryki. Sprzęt trafi do szpitalu za około 4 miesiące.