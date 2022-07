Na ul. Hetmańskiej - na odcinku od ul. Kasprzaka do ul. Reymonta zmienił się sposób parkowania. Zamiast w całości na chodniku - samochody stoją częściowo na nim i częściowo na jezdni. Dzięki temu piesi zyskali więcej miejsca.

/ Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu / Materiały prasowe

W odpowiedzi na prośby mieszkańców, Rady Osiedla Św. Łazarz i policji, zmieniony został sposób parkowania na zachodnim fragmencie ulicy Hetmańskiej. Kierowcy zostawiający auta po północnej stronie drogi, pomiędzy ulicami Kasprzaka i Reymonta, nadal będą mieli do dyspozycji równoległe miejsca postojowe, jednak zamiast w całości na chodniku - zaparkują częściowo na nim i na jezdni.

Dzięki przesunięciu miejsc postojowych przechodnie mają do dyspozycji znacznie większą szerokość chodnika niż dotychczas.

To nie jedyna zmiana na ul. Hetmańskiej zaplanowana na ten rok. W październiku północna strona ulicy na odcinku od ul. Kasprzaka do ul. Reymonta zostanie włączona do Strefy Płatnego Parkowania. Obecnie ul. Hetmańska stanowi południową granicę SPP na Łazarzu, ale postój na niej jest bezpłatny.