"A mundury ich były szare" - to tytuł wystawy, która już pod koniec lutego zostanie zaprezentowana w Muzeum Historii Przemysłu w wielkopolskim Opatówku. I co ciekawe, muzealnicy zwracają się z prośbą do mieszkańców, głównie okolic Kalisza. Proszą o udostępnienie pamiątek z czasów Powstania Styczniowego, bo właśnie o tym zrywie będzie wystawa.