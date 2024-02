Kamień węgielny pod nową siedzibę Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 został wmurowany w piątek w Poznaniu. Zwiedzający odwiedzą nową placówkę w grudniu 2026 roku.

Marszałek Marek Woźniak i dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Przemysław Terlecki wkładają kamień węgielny / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Wmurowanie kamienia węgielnego przypada w rocznicę rozejmu w Trewirze, który formalnie kończył powstanie wielkopolskie. W uroczystości uczestniczyli m.in. potomkowie powstańców wielkopolskich.

Marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak podkreślił w trakcie uroczystości, że nowa siedziba Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 ma ogromne znaczenie. Jego zdaniem, pamięć o powstaniu wielkopolskim powinna być pozapartyjna i pozapolityczna. Ta sfera narracji wokół powstania powinna być wolna od sporów politycznych. Zawsze to chcieliśmy, nie zawsze się to udawało. Dziś wszyscy skupiamy się wokół myśli, że to muzeum wkrótce tutaj powstanie - powiedział.

Marek Woźniak podkreślił, że muzeum jednym przypomni, innym uświadomi, jaki to był mądry, ważny, jak dobrze przygotowany przez pokolenia czyn zbrojny. Doprowadził do zwycięstwa i przyniósł Polsce potencjał Wielkopolski, który wówczas był niezwykle ważny dla jej odrodzenia i przyniósł jej wiele dobra. Z tego względu uważamy, że powstanie wielkopolskie powinno być obecne w świadomości wszystkich Wielkopolan i jak największej liczby rodaków - powiedział.

Akt erekcyjny nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 podpisał marszałek województwa oraz dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Przemysław Terlecki.

"Realizując rozpoczętą w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości koncepcję budowy nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu chcemy oddać hołd powstańcom wielkopolskim i pokoleniom które ich poprzedziły, przygotowując podwaliny pod zwycięską wielkopolską insurekcję. Pragniemy dać świadectwo wielkiego poświęcenia naszych przodków, którzy przelewali krew i oddawali życie z myślą o uwolnieniu umiłowanej ojczyzny spod pruskich okowów" - zapisano w dokumencie.

W akcie erekcyjnym podkreślono też, że nowa siedziba Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 ma być "miejscem spotkania ze wspaniałą historią pisaną najpierw marzeniami o wolnej Polsce, potem planami jej odzyskania, a wreszcie działaniami zbrojnymi wielkopolskiego oręża z których jesteśmy tak dumni".

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak podczas wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Muzeum Powstania Wielkopolskiego / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Starosta poznański Jan Grabkowski podczas wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Muzeum Powstania Wielkopolskiego / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Wojewoda wielkopolski Agata Sobczyk podczas wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Muzeum Powstania Wielkopolskiego / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Nowoczesny obiekt wraz z wystawą stałą o powierzchni 3 tys. mkw. stanie w sąsiedztwie Wzgórza św. Wojciecha. Muzeum składać się będzie z czterech budynków i części podziemnej, w której będzie wystawa stała. Ekspozycja nie tylko przedstawi przebieg samego czynu zbrojnego, ale także pokaże, co było wcześniej oraz jakie były skutki i następstwa victorii wielkopolskiej. Opowiadana w nowym muzeum historia będzie doprowadzona do dziś.

Szacowany budżet całej inwestycji wynosi przeszło 375 mln zł. Został on zabezpieczony staraniem organizatora, Samorządu Województwa Wielkopolskiego i współorganizatora - Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu. Za dzień jego zakończenia uznaje się 16 lutego 1919 r., kiedy to Niemcy i państwa ententy podpisały rozejm w Trewirze. Do nowego rozejmu dodano korzystne dla Polski postanowienia dotyczące zakończenia konfliktu polsko-niemieckiego, w szczególności powstania wielkopolskiego. Ostatecznie przynależność Wielkopolski do Rzeczypospolitej potwierdził zawarty 28 czerwca 1919 r. traktat wersalski.

Od 2021 roku 27 grudnia przypada Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Święto to upamiętnia zwycięski zryw Polaków przeciwko Niemcom z lat 1918-1919.