W Poznaniu trwa Europejskie Forum Samorządowe Local Trends, na którym obecni są prezydenci oraz burmistrzowie miast z całej Polski. To wydarzenie organizowane dwa dni po wyborach parlamentarnych ma być pierwszym krokiem w nowej współpracy lokalnych władz z przyszłym rządem.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Local Trends rozpoczęło się dziś i potrwa do środy. Organizatorami Europejskiego Forum Samorządowego jest Grupa MTP i Fundacja Centrum Myśli Strategicznych, a gospodarzem - miasta Poznań i Sopot.

Jak informują organizatorzy, "uczestnikami wydarzenia są przedstawiciele samorządów gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz włodarze miast i miasteczek, a także kierownicy spółek komunalnych". "Local Trends kreuje postawę współdziałania i dialogu między samorządami, administracją rządową, środowiskiem akademickim i biznesem dyskutując nad kluczowymi wyzwaniami i trendami" - czytamy na stronie internetowej wydarzenia.

"Polska potrzebuje silnych małych i średnich miast"

W ramach Forum odbyła się debata "Umówmy się na Polskę na XXV-lecie samorządu". Wzięli w niej udział Jakub Banaszek (prezydent Chełma), Marek Woźniak (marszałek województwa wielkopolskiego) i Dorota Zmarzlak (wójt gminy Izabelin).

"Polska po 25 latach istnienia samorządów potrzebuje silnych małych i średnich miast. Jeśli nie będą silne, będą obciążeniem dla państwa. Chełm miał 10 lat temu 70 tys. mieszkańców, dziś ma 60 tys. Konieczne jest, żeby małe i średnie miasta miały siłę do realizacji swoich planów" - powiedział Jakub Banaszek, cytowany przez facebookowy portal Local Trends.

Jak z kolei mówił Andrzej Dopierała, wiceprezes Asseco Poland SA, "miasta muszą być gotowe na to, że do 2050 roku liczba mieszkających w nich ludzi może się podwoić".

"To wyzwania dla elektromobilności, transportu publicznego (...) pomaga w tym cyfrowa transformacja. Nie da się powiedzieć jak bardzo ważne są kwestie związane z bezpieczeństwem świata cyfrowego. Namawiam do jednoczenia się miast w tej kwestii. Rzeszów buduje aktualnie centrum cyberbezpieczeństwa dla całego miasta" - powiedział Dopierała, cytowany przez Local Trends.

Jaśkowiak o wyniku wyborów

Podczas Forum Samorządowego Local Trends w Poznaniu zebrał się Zarząd Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza. Prezydenci dużych miast podsumowali kampanię dotyczącą frekwencji "#NieŚpijBoCięPrzegłosują".

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak podczas Europejskiego Forum Samorządowców skomentował wynik wyborów parlamentarnych. To koniec kuriozalnych rządów Prawa i Sprawiedliwości, w których ministrowie bali się spotkań z samorządami - mówił dziennikarzom. Przytoczył historię jego spotkania z ministrem zdrowia.

To było kuriozum. Ministrowie bali się, że Kaczyński dowie się o spotkaniach z samorządowcami. Była taka sytuacja z ministrem zdrowia, gdzie ja wchodziłem jednym wejściem do szpitala, a on innym. Tak, by nikt nas nie zauważył. Koniec w końcu z tymi kuriozalnymi sytuacjami - komentował Jaśkowiak.

Prezydent Poznania podkreślił również, że nadszedł czas dobrej współpracy samorządów z władzą w Warszawie. Główne obszary wymagające poprawy to między innymi oświata oraz transport publiczny.

Nie dziękuję ministrowi Czarnkowi za to, że zmotywował młodych ludzi, którzy poszli na wybory, by wykopać Czarnka. Nie będę też dziękował Wróblewskiemu za to, co zrobił kobietom i te kobiety się zebrały i poszły na wybory, by wykopać Wróblewskiego - mówił ze sceny Local Trends Jacek Jaśkowiak.

Prezydent Poznania zaznaczał wielokrotnie, że edukacja młodych oraz likwidowanie wykluczenia komunikacyjnego to teraz jedne z najważniejszych celów jakie stoją przed samorządami. Wskazywał przykład PKS Poznań, który udało się uratować przed zamknięciem.

Nie wiem, czy nie będziemy musieli przeznaczyć jakichś terenów pod nowe zakłady karne po tych ośmiu latach. Pewnie by się przydało - mówił ze sceny Local Trends prezydent Poznania.