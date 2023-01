Piast Superstars - to akcja przygotowana przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, która ma zachęcić do poznania historii pierwszych władców Polski. Utwór pt. "Śmiały" opowiada o konflikcie króla Bolesława Śmiałego i biskupa Stanisława. W rolę króla wcielił się raper Liber.

/ Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie /

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie chce przyciągnąć zwiedzających i w nietypowy sposób przedstawia historię pierwszych Piastów. Ruszyła druga edycja akcji Piast Superstars, podczas której powstają utwory i teledyski o tematyce związanej z pierwszymi władcami Polski.

/ Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie /

Ostatnio opublikowany utwór pt. "Śmiały" opowiada o konflikcie króla Bolesława Śmiałego z biskupem Stanisławem.

Śmiały czy też Szczodry jest postacią ciekawą i znaną w Gnieźnie, bo był przecież trzecim królem. Jednak gdybyśmy teraz wyszli na ulice i zapytali mieszkańców kim był Szczodry, to większość mogła by nie pokojarzyć. To ważna postać, która zostawiła po sobie przede wszystkim drugiego patrona Polski, czyli św. Stanisława - tłumaczy dyrektor Muzeum Początków Państwa Polskiego Gnieźnie, Michał Bogacki.

Utwór napisał raper Liber, który w teledysku wcielił się w postać króla. Nie starałem się skupiać mocno na kontekście historycznym, tylko bardziej na relacjach międzyludzkich. Gdy padło hasło "konflikt" to już wiedziałem, że sobie poradzę, bo tak też piszę moje teksty, taka jest często ich tematyka. Myślę, że wyszło nam to fajnie - tłumaczy artysta.

