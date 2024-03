Kanadyjska wielokrotna medalistka mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich w judo trenuje w Poznaniu. Jessica Klimkait przyjechała do Polski na zaproszenie jednego z klubów i dzieli się z młodzieżą swoimi umiejętnościami.

Multimedalistka mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich w judo trenuje w Polsce. Reprezentująca Kanadę Jessica Klimkait przybyła do Poznania, gdzie w najbliższych dniach będzie dzieliła się z młodzieżą swoją wiedzą i doświadczeniem.

To wspaniała okazja dla młodych judoków, by zobaczyli gdzie można dojść ciężką pracą, a dla samej Jessiki to ciekawa odskocznia od przygotowań do walki o awans na mistrzostwa - mówi Janusz Pawłowski, medalista igrzysk olimpijskich i trener zawodniczki.

To fantastyczna okazja do tego, by poznać Polskę, zagłębić się w tę kulturę i pokazać swoją technikę, dzielić się nią z młodymi zawodnikami - mówi Klimkait - Ten sport pomógł mi zbudować pewność siebie i uwierzyć w siebie. Poznałam też wielu wspaniałych ludzi, zawiązałam przyjaźnie. Nawet jeśli judo z początku wygląda na sport bardzo kontaktowy i taki dla chłopców, a wcale tak nie jest. Trenuję z chłopakami i z nimi też wygrywam. To również sport dla dziewczyn.



Warsztaty z Jessicą Klimkait i Januszem Pawłowskim potrwają od środy do piątku w Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej.