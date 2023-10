Nowy rozkład jazdy oraz zmieniona organizacja ruchu w okolicach cmentarzy - zebraliśmy dla was najważniejsze informacje, które powinniście mieć przed wyruszeniem na cmentarze w Poznaniu okresie Wszystkich Świętych.

W związku z licznymi zmianami w organizacji ruchu przypominamy najważniejsze informacje, które dotyczą dojazdu do nekropolii zlokalizowanych w stolicy Wielkopolski w okresie Wszystkich Świętych. Jak co roku dotyczą one zmian w komunikacji miejskiej oraz organizacji ruchu w rejonie cmentarzy. Przypominamy też, w jaki sposób znaleźć groby naszych bliskich, jeśli zapomnieliśmy ich dokładnej lokalizacji.

Zmiany organizacji ruchu

Część zmian przy głównych poznańskich nekropoliach zostanie wprowadzona już w weekend 28-29 października, pozostałe wprowadzane będą w kolejnych dniach i potrwają nawet do 5 listopada. Największe ułatwienia dojazdu i parkowania zaplanowano na środę, 1 listopada.

Na Junikowie ul. Chryzantemowa będzie jednokierunkowa od ul. Malwowej do ul. Owczej od 28.10 do 5.11 (zachowano dwa kierunki ruchu na jej początkowym odcinku od ul. Malwowej). 1 listopada ul. Złotowska będzie jednokierunkowa od ul. Owczej do Bukowskiej, a ul. Wieruszowska jednokierunkowa od ul. Grunwaldzkiej do ul. Junikowskiej.

Ul. Cmentarna i Owcza będą tego dnia jednokierunkowe od ul. Grunwaldzkiej do Złotowskiej. Na wniosek policji jeden kierunek na ul. Cmentarnej i Owczej może być wprowadzany także w inne dni przed i po 1 listopada.

Schemat ruchu na Junikowie we Wszystkich Świętych (fot. ZDM Poznań) /

Na Miłostowie ul. Warszawska będzie zwężona w obu kierunkach od 28.10 do 1.11 oraz w dniach 4-5.11, aby umożliwić parkowanie. Miejsca parkingowe dostępne będą w tych dniach na lewych pasach ul. Warszawskiej od ul. Mogileńskiej do węzła Antoninek (w obu kierunkach). W tym samym czasie przy wjeździe na cmentarz obowiązywać będą ograniczenia ruchu pojazdów i parkowania, a od 28.10 do 1.11 przy wejściu na cmentarz funkcjonować będzie, w ciągu dnia pod nadzorem policji, przejście dla pieszych przez obie jezdnie.

Od 28 października do 5 listopada na ul. Warszawskiej obowiązywać będzie zakaz ruchu pojazdów ciężarowych w stronę miasta.

Schemat ruchu na Miłostowie we Wszystkich Świętych (fot. ZDM Poznań) /

Zmiany wprowadzone zostaną również w rejonie ul. Gnieźnieńskiej. Ul. Gnieźnieńska w dniach 28-29.10 będzie jednokierunkowa od zakładów "Nivea" do ul. Bałtyckiej i niedostępna na tym odcinku dla pojazdów ciężarowych, a 1.11 jednokierunkowa na całym odcinku od ul. Gdyńskiej do ul. Bałtyckiej i niedostępna dla pojazdów ciężarowych. Na lewym pasie ul. Gnieźnieńskiej dostępne będą miejsca parkingowe: w dniach 28-29.10 od zakładów "Nivea" do ul. Bałtyckiej, a w dniu 1.11 od ul. Gdyńskiej do Bałtyckiej.

Od 2 listopada nie przewiduje się zmian organizacji ruchu i parkowania na ul. Gnieźnieńskiej.

Schemat ruchu na Górczynie we Wszystkich Świętych (fot. ZDM Poznań) /

Na Górczynie, a dokładnie w rejonie ul. Arciszewskiego obowiązywać będzie zakaz ruchu pojazdów ciężarowych: w dniach 28-29.10 i 1.11 od ul. Hetmańskiej do Ściegiennego, a w dniach 30-31.10, 2.11 i 4-5.11 od ul. Palacza do Ściegiennego, a ulica będzie zwężona w obu kierunkach do jednego pasa, by umożliwić parkowanie. Z kolei na ul. Lutyckiej w dniach 28-29.10, 1.11 oraz 4-5.11 obowiązywać będzie zakaz ruchu pojazdów ciężarowych, a 1.11 na odcinku od ul. Dojazd do ul. Podolańskiej wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu; objazd w przeciwną stronę poprowadzi ul. Podolańską, Wojska Polskiego i Witosa, a z ul. Szczawnickiej w ul. Lutycką będzie można skręcić tylko w prawo.

Schemat ruchu na ul. Lutyckiej (fot. ZDM Poznań) /

Na cmentarz komunikacją miejską

W okresie Wszystkich Świętych najlepiej dojechać w rejon cmentarzy komunikacją zbiorową. Jak co roku będzie ona znacząco wzmocniona. Już od weekendu (28-29 października) wydłużone zostaną trasy linii tramwajowych nr 3, 17 i 99.

“Trójką" będzie można dojechać do Junikowa, "siedemnastką" do Miłostowa, a tramwaj linii nr 99 pojedzie na Zawady. Ponadto na linii nr 6 - będzie zwiększona częstotliwość w godz. 9:00-16:30 (kursy co 10 minut) i zostanie uruchomiona dodatkowa autobusowa linia nr 133 ze Śródki na Miłostowo - informuje Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu.

W sobotę (28 października) i niedzielę (29 października) komunikacja funkcjonować będzie według sobotniego i świątecznego rozkładu jazdy. Na początku tygodnia - 30 i 31 października (poniedziałek i wtorek) - a także 2 i 3 listopada (czwartek i piątek) obowiązywał będzie roboczy rozkład jazdy. Z kolei w środę, 1 listopada (Wszystkich Świętych) obowiązywał będzie świąteczny rozkład jazdy.

1 listopada uruchomione zostaną dodatkowe linie tramwajowe nr 41 (w relacji Junikowo - Miłostowo), 42 (Os. Sobieskiego - Miłostowo) oraz 43 (Os. Sobieskiego - Junikowo). Wzmocnione zostaną linie tramwajowe nr 1, 6, 8, 15 i 17. Tramwaje linii nr 1, 6, 8, 15 i 17 będą kursowały co 10 minut w godz. 6:00 - 17:00 - zawiadamiają przedstawiciele ZTM.

Transport na terenie cmentarzy

Z okazji dnia Wszystkich Świętych groby swoich bliskich odwiedzą tysiące osób, w tym również takie, które mają problemy z poruszaniem się. Dla nich będzie możliwość podjechania blisko grobu. Wjazd na cmentarz Miłostowo będzie od strony ul. Gnieźnieńskiej, natomiast pojazdy będą opuszczać cmentarz ul. Kępa. W przypadku cmentarza na Junikowie wjazd i wyjazd odbywać się będzie od ul. Grunwaldzkiej (od strony pętli tramwajowo-autobusowej).

Harmonogram wjazdów na cmentarze: