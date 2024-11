W gotowej do użytkowania inwestycji Panoramiqa, która dostarczyła na Starołęce w Poznaniu 272 mieszkania, aktualnie trwają odbiory lokatorskie mieszkań. Nieruchomość wyróżnia nowoczesna architektura i proekologiczne rozwiązania, w tym także niższy wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. Panoramiqa jest kolejną realizacją, po Vilda Park i Cavallii, BPI Real Estate Poland w Poznaniu.

Budujemy miastotwórcze inwestycje w atrakcyjnych lokalizacjach, które wyróżniają się na rynku. Panoramiqa jest idealnym przykładem realizacji, która odzwierciedla naszą strategię biznesową. Widzimy duże zainteresowanie projektem wśród klientów, dla których liczy się zakup gotowej nieruchomości o podwyższonym standardzie i od pewnego partnera w miejskiej lokalizacji. Duże grono kupujących to osoby, które chcą zamieszkać w rozwijającej się dzielnicy o mniej centralnym położeniu, ale z doskonałą komunikacją - powiedziała Magdalena Gosk, Sales Leader BPI Real Estate Poland.

Panoramiqa zlokalizowana jest w nowoczesnej części poznańskiej dzielnicy Nowe Miasto - Starołęce, przy ulicy Wagrowskiej. Osiedle składa się z dwóch budynków o wysokości od 7 do 17 pięter, w których łącznie znajdują się gotowe do użytkowania 272 mieszkania o powierzchni od 26 do 82 m kw. - w zależności od układu liczące od 1 do 4 pokoi.

Charakterystyczne dla projektu jest to, że każde mieszkanie ma loggię dostępną z pokoju dziennego. Jednym z licznych udogodnień w inwestycji jest taras z widokiem na panoramę Poznania, znajdujący się na dachu wyższego budynku z wyłącznym dostępem dla mieszkańców.

Dodatkowo na terenie osiedla znajduje się wewnętrzny dziedziniec z elementami małej architektury, liczna zieleń oraz plac zabaw dla dzieci, podziemna hala garażowa oraz naziemne miejsca postojowe i lokal usługowy na parterze.

Panoramiqa znajduje się w pobliżu skrzyżowania ulic Hetmańskiej i Unii Lubelskiej, co zapewnia świetną komunikację i dostęp do udogodnień miasta.

Zasady zrównoważonego rozwoju leżą u podstaw strategii biznesowej BPI Real Estate Poland i są kluczowe przy realizacji każdej inwestycji. Panoramiqa jest projektem, który charakteryzują ekologiczne rozwiązania, dzięki czemu wychodzi naprzeciw potrzebom obecnych i przyszłych mieszkańców.

Panoramiqa to projekt, który z założenia miał być energooszczędny, osiągnęliśmy bardzo korzystny wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków określają, że są one o 17 proc. (budynek A) i o 25 proc. (budynek B) bardziej sprawne energetycznie, niż określają to wymagania krajowe. Dzięki temu inwestycja będzie generować niższe opłaty bieżące za utrzymanie budynku dla mieszkańców. Dodatkowo, dzięki temu, że inwestycja jest ekologiczna, w niektórych bankach można otrzymać preferencyjne warunki kredytowe - powiedział Piotr Jakubowski, Project Director w BPI Real Estate Poland.

Wśród wybranych zielonych rozwiązań są panele fotowoltaiczne na dachu, systemy retencjonowania wód deszczowych do podlewania roślinności, jasne elewacje oraz białe dachy zmniejszające nagrzewanie się budynku. Dodatkowo, mieszkańcy mają możliwość zamontowania ładowarek dla samochodów elektrycznych bezpośrednio przy swoich miejscach parkingowych.

Więcej informacji nt. inwestycji na stronie: https://panoramiqa.pl/