Trzy tzw. koperty, na których można bezpłatnie parkować do 15 minut zostały wyznaczone na ul. Jarochowskiego przy wejściu do szpitala. Mają one służyć osobom, które przywożą pacjentów, odbierają bliskich z poradni albo ze szpitala Świętej Rodziny.

/ Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu / Jak informuje Zarząd Dróg koperty wyznaczone zostały przy ulicy i parkowanie na nich jest darmowe ale tylko do 15 minut. Po tym czasie miejsce powinno zostać zwolnione - tak by mogli zatrzymać się na nim kolejni kierowcy. To, czy czas nie został przekroczony będą sprawdzać kamery. W przypadku zatrzymania się na dłużej niż kwadrans sygnał informujący o tym wysyłany będzie do najbliższego kontrolera strefy płatnego parkowania, który wystawi wezwanie za przekroczenie czasu postoju w SPP. Podobne rozwiązania funkcjonują od ponad roku przy szpitalach na ulicach Długiej i Garbary. Dobrze się tam sprawdziły więc rozwiązanie to zostało także wprowadzone na Łazarzu.

Zobacz również: Wypadek w gospodarstwie rolnym w Ostrzeszowie. Poważnie ranny 70-latek

Srebra z Funduszu Obrony Narodowej przekazane do Muzeum Narodowego w Poznaniu

1,1 mln zł na wymianę pieców w Ostrowie Wielkopolskim