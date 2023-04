Poznaniacy mają w tym roku powód do świętowania. 23 kwietnia, czyli już w najbliższą niedzielę odbędą się 770-te urodziny miasta. Będzie kolorowy pochód połączony z widowiskiem plenerowym, występy teatralne i muzyczne, a także gigantyczny, 770-kilogramowy tort urodzinowy.

Poznań / Shutterstock

Mamy już w Poznaniu tradycję obchodzenia imienin miasta, a w tym roku możemy świętować także urodziny - i to z dwiema szczęśliwymi siódemkami - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. To nasze wspólne święto, każdy jest zaproszony. Razem przejdźmy z prawego na lewy brzeg Warty, tak jak nasze Miasto 77 dekad temu.

Wielkie świętowanie rozpocznie barwne widowisko plenerowe "77 dekad Miasta Poznania". Urodziny, jak wskazuje sama nazwa, to zwyczaj świątecznego obchodzenia, czasami hucznego, rocznicy dnia, w którym ktoś się urodził - mówi Arleta Kolasińska z Fundacji Puenta, współorganizator wydarzenia. Chcemy zaprosić wszystkich mieszkańców Poznania do takiego świętowania 770 urodzin naszego miasta. Chcemy spojrzeć w przeszłość, by z dumą patrzeć w przyszłość. Chcemy poznać fascynującą historię Poznania, jego wybitnych mieszkańców i czerpać radość ze wspólnego świętowania tak zacnego jubileuszu. Spotkajmy się pod Bramą Poznania i przejdźmy wspólnie w barwnym korowodzie na plac Kolegiacki.

Widowisko rozpocznie się przy Bramie Poznania. O g. 10 będzie tam powstawać rzeźba szalonej rzeki. Z kolei i godz. 14 będzie można zobaczyć "Przebudzenie Warty" z udziałem Teatru Asocjacja 2006 i Brygady Pigmalion. Po inscenizacji postać Warty - w rydwanie i w towarzystwie Pegazów - na czele kolorowego pochodu wyruszy w stronę centrum Poznania, prowadząc za sobą poznanianki i poznaniaków.

Główne obchody zaplanowano na 23 kwietnia, ale świętowanie ma trwać przez cały 2023 rok. Z tej okazji przygotowano liczne występy oraz wystawy.



W Bramie Poznania 22 kwietnia odbędzie się VII finał mistrzostw Debat Oksfordzkich o Puchar Prezydenta Miasta Poznania, których tematem będą m.in. kwestie związane z lokacją stolicy Wielkopolski. Dzień później rozpocznie się wycieczka "Prawy do lewego - przeprowadzka na drugi brzeg" - przekazują organizatorzy.

Natomiast 30 czerwca w Galerii Śluza otwarta zostanie wystawa "Siła spotkania. O ludziach, którzy tworzyli Poznań". Wystawa ma na celu spojrzenie na rozwój miasta z perspektywy spotkań lokalnych i przybywających społeczności oraz jednostek. Często to właśnie dzięki tym spotkaniom dochodziło do kluczowych momentów rozwoju miasta.