Po zatrzymaniu przez policję mężczyzny podejrzewanego o piątkowe zabójstwo w gminie Rozogi (woj. warmińsko-mazurskie) zabezpieczono dwie sztuki broni: krótką i długą - poinformowała prokuratura. Trwają oględziny miejsca zdarzenia i przesłuchania świadków.

Policjanci na miejscu zdarzenia / KWP Olsztyn /

W piątek ok. godz. 14:00 w miejscowości Księży Lasek k. Myszyńca (powiat szczycieński, woj. warmińsko-mazurskie) doszło do śmiertelnego postrzelenia.

Policjanci ze Szczytna zostali poinformowani o tym, że na jednej z posesji zostało znalezione ciało mężczyzny. Natychmiast pojechali na miejsce i faktycznie to ciało tam znaleźli. Na miejscu również był sprawca całego zdarzenia, który na widok policjantów schował się w jednym z budynków na terenie posesji - relacjonował aspirant sztabowy Rafał Jackowski z komendy wojewódzkiej policji w Olsztynie.

Jak dowiedział się reporter RMF FM Piotr Bułakowski, 52-letni napastnik wszedł na teren posesji i oddał strzały z broni długiej w kierunku 47-latka, trafiając go w głowę.

Przyjechał negocjator i antyterroryści

52-latek zabarykadował się w budynku. Nie pozwalał się do siebie zbliżyć. Na miejsce przyjechali oddział antyterrorystyczny i negocjator.

Mężczyzna nie podejmował jednak prób kontaktu z policyjnym negocjatorem. Nie możemy wejść na teren posesji - relacjonował w piątkowe popołudnie rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski.

Mundurowi odgrodzili i zabezpieczyli cały teren, aby mężczyzna nie zagrażał innym i nie uciekł z miejsca zdarzenia. Chcemy zatrzymać go w bezpieczny sposób - zarówno dla niego, jak i dla wszystkich uczestniczących w akcji - uzupełniał Rafał Jackowski.

52-latka udało się zatrzymać w sobotę rano po kilkunastogodzinnej akcji. Po godz. 5:00 rano policjanci weszli na teren posesji i ujęli przebywającego w jednym z budynków mężczyznę.

Asp. szt. Rafał Jackowski nie chciał informować szczegółach. Zaznaczył jedynie, że podczas zatrzymania nikt nie został ranny.

Zarzuty w niedzielę?

Prokurator Brodowski powiedział w sobotę, że zakończono oględziny ciała znajdującego się na posesji, a sekcję zwłok zaplanowano na poniedziałek. Wstępnie, podczas oględzin stwierdzono dwie rany, w tym ranę głowy, co do charakteru których wypowie się lekarz - wyjaśnił.

Przekazał, że podczas czynności zabezpieczono dwie sztuki broni: krótką i długą. Czy były one użyte do tego zdarzenia, będzie również przedmiotem dalszych ustaleń. Według informacji, jakie mam na obecną chwilę, zatrzymany mężczyzna nie posiadał pozwolenia na broń palną - dodał.

Przeprowadzono już oględziny miejsca zamieszkania zatrzymanego 52-latka. Trwają oględziny gospodarstwa, w którym zginął 47-latek i zatrzymano podejrzewanego. Obaj byli mieszkańcami tej samej wsi. Policjanci przesłuchują świadków. Brodowski przyznał, że to osoby, które "mają istotną wiedzę, co do przebiegu zdarzenia".

Oględziny w domu w miejscowości Księży Lasek , gdzie doszło do tragedii KWP Olsztyn / Policja

Poinformował też, że po realizacji obu tych czynności i ocenie materiału dowodowego zapadną dalsze decyzje o kierunku postępowania. Najprawdopodobniej w niedzielę prokuratura zdecyduje, czy i jakie przedstawić zatrzymanemu zarzuty.

Bezpośrednio po zatrzymaniu mężczyznę przewieziono na badania do szpitala, co jest standardową procedurą w takich sytuacjach. Miało to na celu ustalenie, że może on zostać osadzony w policyjnej izbie zatrzymań, gdzie obecnie przebywa, i że mogą być z nim wykonywane dalsze czynności procesowe.