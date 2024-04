Jakie kierunki są najpopularniejsze? Po których najszybciej można znaleźć pracę? Z takimi m.in. pytaniami maturzyści odwiedzili dzisiaj bibliotekę główną UWM. To tam wydziały i koła naukowe zachęcały do studiowania w Kortowie.

Piotr Bułakowski / RMF FM

Dzień otwarty Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego miał przede wszystkim pomóc maturzystom w wyborze konkretnego kierunku studiów.

To niepowtarzalna okazja do zapoznania się z pełną ofertą studiów na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, ale przede wszystkim możliwość porozmawiania o swoich planach z osobami, dla których studia to już chleb powszedni - mówi rektor uczelni profesor Jerzy Przyborowski.

W bibliotece głównej UWM można było znaleźć dziesiątki stoisk prezentujących poszczególne wydziały, kierunki, czy koła naukowe. Studenci i pracownicy uczelni zachęcali do studiowania prezentując najciekawsze eksponaty, czy doświadczenia związane z ich nauką.

Na stoisku Wydziału Nauk Technicznych można było wydrukować swój breloczek, zobaczyć jak robot układa kostkę Rubika, czy sprawdzić swój refleks.

Nie mam jeszcze wybranego kierunku, na razie chodzę po wszystkich stoiskach i zbieram ulotki. W domu będę się zastanawiała co dalej - usłyszał nasz reporter od jednej z maturzystek. Ja z kolei wiem, że chcę iść na fizjoterapię albo na dietetykę, ale o co będę pytać, to się myślę, że okaże na miejscu - dodała jej koleżanka.

O co maturzyści pytają studentów? Najczęściej pytają nas o to, czy jest ciężko, czy trudno się było dostać i ogólnie jak to jest studiować w Kortowie - mówi Przemek, student biologii.

Na przestrzeni lat zmienia się podejście do organizowania takich dni otwartych uczelni. Teraz dużo mamy też nowych technologii, które prezentujemy. Mamy tutaj na przykład zestaw VR, dzięki któremu możemy pokazać, że można go wykorzystać w naukach humanistycznych. Na przykład do wyświetlenia jak działa aparat mowy - mówi dr Miłosz Babecki z Wydziału Humanistycznego UWM.

Studia to nie tylko nauka. W bibliotece, a także na błoniach przed budynkiem prezentowały się zespoły taneczne, drużyny sportowe, organizacje kulturalne. Można było np. zagrać z siatkarzami Indykpolu AZS Olsztyn, czy podziwiać występ zespołu Kortowo.