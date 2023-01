Cztery starodruki, które należały do biskupa warmińskiego kardynała Andrzeja Batorego, można oglądać w Muzeum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie. Wcześniej księgi zostały poddane pracom konserwatorskim.

Starodruki pochodzące z księgozbioru biskupa warmińskiego kardynała Andrzeja Batorego, bratanka króla Stefana Batorego, eksponowane w Muzeum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie / Tomasz Waszczuk / PAP

Dzieła teologiczne i historyczne poświęcone historii Kościoła, które należały do dawnego księgozbioru kardynała Andrzeja Batorego - bratanka króla Stefana Batorego, udostępniono po zakończeniu trwających ponad pół roku zabiegów konserwatorskich.



Najstarsze z nich został wydrukowane w Wenecji w 1520 roku, a najmłodsze to drugi tom najsłynniejszego dzieła Stanisława Hozjusza "Confessio fidei", wydrukowany w Kolonii w 1573 roku.



Są one szczególnie cenne ze względu na postać głównego posiadacza. Dwa z nich mają odręczne podpisy kardynała. Batory miał bogatą bibliotekę, ale w naszych zbiorach zachowały się tylko cztery druki - powiedział dyrektor Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum" ks. Tomasz Garwoliński.

Starodruki udostępniono po zakończeniu trwających ponad pół roku zabiegów konserwatorskich. / Tomasz Waszczuk / PAP

Odnowione starodruki będą przez kilka miesięcy eksponowane na wystawie w Muzeum Archidiecezji Warmińskiej przy ul. Św. Barbary w Olsztynie.



Urodzony w Siedmiogrodzie Andrzej Batory (1563-99) kształcił się m.in. w Kolegium Jezuickim w Pułtusku, gdzie poznał język polski pod kierunkiem ks. Jakuba Wujka. W 1581 r. został kanonikiem warmińskim, w 1584 r. koadiutorem bp. Marcina Kromera, a następnie kardynałem.



Nie przyjął święceń biskupich, nie był nawet kapłanem, ograniczył się jedynie do święceń subdiakonatu. Po śmierci Kromera - 23 marca 1589 r. - objął diecezję warmińską. Zarządzał nią przez 10 lat. Wspierał zakony, przeprowadził synod diecezjalny, otaczał się humanistami, sprowadził na Warmię wielu Węgrów.



W 1599 r. stryjeczny brat Zygmunt przekazał mu władzę w Siedmiogrodzie. Andrzej Batory został jednak pokonany przez hospodara wołoskiego Michała Walecznego w bitwie pod Sybinem. Zginął podczas ucieczki do Mołdawii. Pochowano go w katedrze w Alba Julia.

Starodruki będą przez kilka miesięcy eksponowane na wystawie w Muzeum Archidiecezji Warmińskiej przy ul. Św. Barbary w Olsztynie. / Tomasz Waszczuk / PAP