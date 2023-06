Sąd Rejonowy w Olsztynie warunkowo umorzył postępowanie karne przeciwko dyrektorowi Teatru im. Jaracza w Olsztynie Zbigniewa B. - oskarżonemu o utrudnianie prowadzenia działalności związkowej. Wyrok nie jest prawomocny.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Proces Zbigniewa B. rozpoczął się w sierpniu 2021 r. przed Sądem Rejonowym w Olsztynie. Prokurator oskarżył go o to, że w okresie od 19 listopada 2018 r. do 10 października 2019 r., sprawując funkcję dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie, utrudniał prowadzenie działalności związkowej. Oskarżony miał złamać prawo uniemożliwiając wypowiedzenie się jednemu ze związków zawodowych, gdy ten zmieniał warunki pracy dwóm związkowcom.

Dyrektor miał zawrzeć porozumienia wprowadzające zmiany w regulaminie wynagradzania tylko z jednym ze związków zawodowych. Miał też wprowadzić wobec niektórych pracowników zadaniowy czas pracy, nieuregulowany regulaminem pracy. Chodziło również o skrócenie jednemu ze związków zawodowych terminu na wyrażenie opinii w sprawie nowej struktury organizacyjnej oraz odmowę udzielenia dwóm związkom informacji dotyczących wprowadzenia zmian organizacyjnych. Zarzut dotyczył też opóźnienia w udzieleniu pisemnej informacji o liczbie osób stanowiących kadrę kierowniczą jednej z organizacji zawodowych.



Zbigniew B. nie przyznał się do winy i wniósł o uniewinnienie, choć nie zakwestionował faktu dokonania naruszenia Ustawy o związkach zawodowych. Dyrektor tłumaczył, że jego decyzje były konsultowane z prawnikiem teatru i że nigdy nie zamierzał utrudniać działalności związkowej.



Wyrok w tej sprawie zapadł we wtorek. Olsztyński sąd postępowanie warunkowo umorzył na okres 1 roku. Nakazał oskarżonemu zapłacić 2 tys. zł. na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej oraz pokryć koszty sądowe. Wyrok nie jest prawomocny.