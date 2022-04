W Wielki Piątek przybliżamy historię relikwii Świętego Krzyża, które w 2002 roku do Klebarka Wielkiego koło Olsztyna przekazał Jan Paweł II. Dwie drzazgi znajdują się w pozłacanym krzyżu.

Pierwszy kościół zbudowano w Klebarku Wielkim prawdopodobnie po 1400 r., a w 1420 r. przybył tu nowy proboszcz Georg Hese. Objął parafię po poprzedniku Jakubie Rogenschutzu. W XV wieku, podczas wojny trzynastoletniej, wieś uległa całkowitemu zniszczeniu (w 1455 r. zniszczyli ją Krzyżacy pod wodzą Jerzego von Schlibena), ale kościół ocalał.

Obecny kościół parafialny pochodzi z 1892 (proj. Fritz Heitmann). Jest to trójnawowa halowa budowla w stylu neogotyckim z wyodrębnionym prezbiterium. Zachowały się w nim krzyżowo-żebrowe sklepienia, zegar na wieży z 1895, ława gdańska z XVII wieku, neogotycka ambona, granitowa chrzcielnica oraz organy z końca XIX wieku.

W 2002 roku w kościele umieszczono relikwie Świętego Krzyża, które Archidiecezji Warmińskiej podarował Jan Paweł II. Od tego roku kościół jest Archidiecezjalnym Sanktuarium Krzyża Świętego.

To dzięki staraniom mojego poprzednika księdza prałata Henryka Błaszczyka, który jest także kawalerem maltańskim. Właśnie dzięki wsparciu rycerzy maltańskich trafił do Klebarka fragment Krzyża Świętego, przekazany przez papieża Jana Pawła II w 2002 roku. W tym samym roku decyzją arcybiskupa Edmunda Piszcza ustanowiono Archidiecezjalne Sanktuarium Krzyża Świętego - mówi Wojsław Czupryński, proboszcz parafii Znalezienia Krzyża Świętego w Klebarku Wielkim, kustosz sanktuarium.

Jak wyglądają relikwie? To pięknie złocony krzyż z wykończeniem bursztynowym u podstawy i na samym krzyżu. Same relikwie usytuowane są w tylnej części, w kapsule transparentnej. Są to dwie większe drzazgi. Warto podkreślić, że jest to potwierdzone odpowiednim dokumentem Stolicy Apostolskiej, na mocy którego można potwierdzić autentyczność relikwii - dodaje proboszcz.