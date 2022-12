Przed Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie oraz Komendą Miejską pojawiły się kolorowo ubrane choinki. Na drzewkach zamiast bombek są odblaski. "Zachęcamy, aby chętne osoby zabierały te odblaski, ale nie chowały ich potem w szufladach, a faktycznie nosiły na sobie" - mówią policjanci.

/ KMP w Olsztynie / Policja

"Odblaskowe" choinki stanęły przed komendami policji przy ulicy Partyzantów. Każdy może podejść do takiego drzewka i zabrać odblask ze sobą. Zachęcamy do sięgania po elementy odblaskowe z naszej choinki i ,,ozdabiania" swoich ubrań, po to, aby świecić przykładem i być bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego - mówi mł. asp. Andrzej Jurkun z olsztyńskiej policji.

Policjanci przypominają, że wystarczy jeden element odblaskowy na ubraniu albo plecaku, aby osoba na drodze stała się widoczna ze znacznie większej odległości, nawet do około 150 metrów. Zwiększa to czas na reakcję w trudnych, zimowych warunkach pogodowych i może uratować czyjeś zdrowie i życie. Odblask to nie tylko ozdoba, ale przede wszystkim element wpływający na bezpieczeństwo pieszego na drodze. Pozostawiony na dnie szuflady nie spełni swojej funkcji.

W 2022 roku od stycznia do listopada na terenie Olsztyna doszło do 73 zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. W porównaniu do roku ubiegłego, gdzie było ich 79, liczba zdarzeń z udziałem pieszych spadła. W tym czasie odnotowano 40 wykroczeń z udziałem pieszych, którzy nie posiadali elementów odblaskowych.

Zgodnie z prawem, każdy pieszy poruszający się po drodze, po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.