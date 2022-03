"Duma Warmii" ma już nowego trenera. Pierwszoligowych piłkarzy Stomilu Olsztyn poprowadzi Piotr Jacek. Nowy szkoleniowiec największe sukcesy odnosił z II-ligowym Sokołem Ostróda. Cel jest jasny - utrzymać klub w lidze.

Nowy trener ma utrzymać Stomil Olsztyn w pierwszej lidze. / Stomil Olsztyn / Materiały prasowe

Stomil Olsztyn znalazł już następcę Adriana Stawskiego. To 45-letni Piotr Jacek, który w regionie znany jest przede wszystkim z dobrych występów drugoligowego Sokoła Ostróda. Szkoleniowiec, aby przejść do "Dumy Warmii" musiał pożegnać się z MKS-em Kluczbork. Umowa z nowym trenerem została podpisana do końca czerwca tego roku. Cel jest jasny - utrzymać klub w pierwszej lidze. Piłkarzom Stomilu do bezpiecznego miejsca brakuje pięciu punktów.

Piotr Jacek jako zawodnik reprezentował barwy m.in.: Świtu Nowy Dwór Mazowiecki, Zawiszy Bydgoszcz czy Lecha Poznań, z którym w sezonie 2003/2004 zdobył Puchar Polski. Po zakończeniu piłkarskiej kariery pracował w Akademii Lecha Poznań, Miedzi Legnica, gdzie był asystentem, a później trenerem rezerw. W 2018 roku objął II drużynę Zagłębia Lubin, skąd przeniósł się do III-ligowej Stali Brzeg, a następnie do Sokoła Ostróda.

Spośród wszystkich dostępnych dla nas kandydatów, po licznych konsultacjach wytypowaliśmy wąskie grono trenerów, z którymi odbyliśmy spotkania celem skonfrontowania ich pomysłu na Stomil z naszymi oczekiwaniami. Wybraliśmy Piotra Jacka, trenera dla którego jest to wielka zawodowa szansa. Trenera, który nie boi się stanąć przed wyzwaniem, które przed nim stoi. Trenera, który zna kilku zawodników z naszej szatni, co w naszym odczuciu skróci czas jego adaptacji z drużyną. Z naszej strony zapewnimy trenerowi, członkom sztabu szkoleniowego oraz zawodnikom wszystko, co niezbędne by walka o utrzymanie w I lidze zakończyła się powodzeniem - powiedział Arkadiusz Tymiński, prezes Stomilu Olsztyn.

Nowy szkoleniowiec Stomilu największe sukcesy odnosił z II-ligowym Sokołem Ostróda. Z "Dumą Mazur" pewnie utrzymał się w eWinner 2. Lidze, w której zajął 11. miejsce ze stratą zaledwie sześciu punktów do miejsc barażowych o grę w Fortuna 1. Lidze. Z Sokołem doszedł również do 1/16 finału Pucharu Polski. Ostatnim klubem nowego szkoleniowca "Dumy Warmii" był MKS Kluczbork występujący w III lidze.

Do przyjścia do Stomilu przekonała mnie ścieżka rozwoju. Po wieloletniej pracy w III lidze, akademiach, z rezerwami nadszedł moment, gdy mam okazję pracować w Stomilu w I lidze. Praca na zapleczu Ekstraklasy jest zaszczytem dla trenera. Z Klubem pierwsze rozmowy prowadziliśmy już latem. Nie zwracam uwagi na sytuację, w której przejmuje zespół. Mamy jasny cel, jakim jest pozostanie w I lidze. Jadąc na rozmowę z włodarzami Klubu, zapoznałem się z materiałem z czterech ostatnich spotkań. Mam pewne przemyślenia co do ustawienia zespołu w niektórych fazach gry, być może pojawią się również zmiany personalne. Przez cały następny tydzień będziemy pracować nad tym, aby optymalnie dobrać ustawienie i skład na mecz z Odrą Opole - powiedział nowy trener Stomilu Olsztyn, Piotr Jacek.

Debiut nowego trenera "Dumy Warmii" już w sobotnim meczu z Odrą Opole. Spotkanie odbędzie się w Olsztynie, a przed meczem zostanie zorganizowany piknik.