Czterech kajakarzy pod wpływem alkoholu zatrzymali ełccy wodniacy na jeziorze Łaśmiady. Wszyscy zostali ukarani mandatami karnymi.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Od kilku tygodni na jeziora powiatu ełckiego wypływają policyjne patrole. Funkcjonariusze czuwają nad bezpieczeństwem osób wypoczywających nad wodą i służą pomocą osobom, które jej potrzebują.

Jednym z ważnych elementów ich pracy są kontrole stanu trzeźwości.

Podczas sobotniego patrolu na jeziorze Łaśmiady policjanci skontrolowali stan trzeźwości czterech kajakarzy, którzy pływali dwoma kajakami. Okazało się, że wszyscy byli pod wpływem alkoholu.

Przeprowadzone badania stanu trzeźwości wykazały od 0,8 do 2 promili w ich organizmach.

Wszyscy zostali ukarani mandatami karnymi. Policjanci zakazali im dalszego pływania kajakami.

Apel o rozsądek i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

Funkcjonariusze co roku przypominają, aby pod żadnym pozorem nie wchodzić do wody po alkoholu. Nawet niewielka jego ilość w połączeniu z wysokimi temperaturami może doprowadzić do zaburzeń w postrzeganiu.

Konsekwencje mogą być tragiczne.