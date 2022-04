Do 31 maja Ukraińcy mogą bezpłatnie korzystać z przejazdów autobusami i tramwajami w Olsztynie. Do 30 kwietnia przedłużono możliwość przejazdów pociągami regionalnymi na Warmii i Mazurach - podali przewoźnicy lokalni.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak poinformował rzecznik Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu ZDZiT w Olsztynie Michał Koronowski, do 31 maja obowiązuje uchwała olsztyńskiej rady miasta w sprawie bezpłatnych przejazdów dla obywateli Ukrainy.

Osoba, które chce skorzystać z takiego uprawnienia, musi podczas kontroli przedstawić dokument - np. paszport potwierdzający obywatelstwo. Nie musi posiadać pieczątki o tym, że przyjechała do Polski po 24 lutego.



Rzecznik nie wykluczył, że termin o bezpłatnych przejazdach dla Ukraińców zostanie wydłużony.



Ukraińcy mogą zatem podróżować za darmo w Olsztynie autobusami i tramwajami oraz korzystać z linii miejskich łączących Olsztyn z sąsiednimi gminami - Stawigudą, Olsztynkiem, Dywitami, Purdą i Barczewem.



W Elblągu Ukraińcy mogą jeździć za darmo komunikacją miejską do 30 czerwca.



Jak poinformowała rzeczniczka Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Przewozów Regionalnych Anna Nowak, do 30 kwietnia została przedłużona możliwość bezpłatnego korzystania z regionalnych połączeń kolejowych dla uchodźców z Ukrainy.



Z darmowych przejazdów mogą korzystać dzieci i młodzież do 18. roku życia, kobiety, mężczyźni powyżej 60-tki oraz mężczyźni z niepełnosprawnością. Podróżny musi potwierdzić swoją tożsamość paszportem z pieczątką świadcząca o tym, że wjechał do Polski po 24 lutego. Rzeczniczka zastrzegła, że przewoźnik stara się też indywidualnie podchodzić do kwestii formalnych.



Od 24 lutego do 31 marca z bezpłatnych przejazdów pociągami Pelregio na Warmii i Mazurach skorzystało 2 tys. 360 Ukraińców.