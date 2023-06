​Od północy z soboty na niedzielę będą wprowadzane zmiany w ruchu na Alei Piłsudskiego w Olsztynie. W niedzielę od rana trasa ta ma być przejezdna od ulicy Kościuszki do ulicy Wyszyńskiego.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Olsztyński ratusz poinformował, że od północy będą wprowadzane zmiany w organizacji ruchu na jednej z głównych ulic centrum Olsztyna - Piłsudskiego.

Około północy wykonawca zacznie wprowadzać zmiany w organizacji ruchu na Alei Piłsudskiego. Wszystko po to, by już w niedzielę włączyć do ruchu jezdnie na odcinku od ulicy Kościuszki do ulicy Wyszyńskiego - podano w komunikacie.

Na Aleję Piłsudskiego wrócą również autobusy miejskie linii nr 105, 106, 113, 117, 121, 126, 128. Dla pieszych dostępne będą chodniki po stronie NBP, Urzędu Skarbowego i kompleksu Aquasfery.

Wraz z otwarciem Al. Piłsudskiego zamknięty zostanie wlot w ul. Żołnierskiej na rondo ulic Wyszyńskiego - Augustowska (od ul. Parkingowej do ronda). Autobusy, które dotychczas tam kursowały zostaną skierowane na al. Piłsudskiego.

Zmiany w organizacji ruchu w centrum Olsztyna związane są z budową drugiej nitki linii tramwajowej.

Roboty potrwają do jesieni.