Do 25 stycznia studenci i pracownicy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mogą zgłaszać projekty w drugiej edycji Otwartego Budżetu Akademickiego. Na ich realizację uczelnia przeznaczy w tym roku pół miliona złotych.

/ Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie / Facebook

Dlaczego uczelnia wychodzi z taką inicjatywą? Przede wszystkim dlatego, że chcielibyśmy budować wspólnotę wokół wspólnych celów. Każdy z nas pracując tutaj, studiując i spędzając dużo czasu (część swojego życia) pewnie dostrzega różnego rodzaju mankamenty, które wymagałyby poprawy - tak, aby to miejsce pracy i studiowania było jak najlepsze i jak najbardziej przyjazne - tłumaczy Rektor UWM prof. Jerzy Przyborowski.

Nowością w drugiej edycji Otwartego Budżetu Akademickiego jest fakt, że zgłaszane projekty muszą wpisywać się w cele zrównoważonego rozwoju. Jakiś czas temu opublikowaliśmy nas manifest związany z realizacją celów zrównoważonego rozwoju. Kontynuujemy tę ideę Green University. Ale Zielony Uniwersytet to jest część tego, co chcielibyśmy robić. Zrównoważony rozwój to coś więcej. Skupiamy się na tym, żeby zadbać o dobrostan nasz i naszej planety - mówi rektor.

Jakie projekty mogą być zgłaszane?

Do realizacji ze środków OBA UWM mogą być zgłaszane wyłącznie projekty o charakterze infrastrukturalnym - projekty inwestycyjne lub remontowe, bez możliwości zgłaszania tzw. projektów "miękkich", jak wydarzenia kulturalne, sportowe czy społeczne.

Zgłoszony projekt musi spełniać następujące kryteria: czas realizacji nie dłuższy niż jeden rok kalendarzowy, ma gwarantować trwałość przez okres minimum 3 lat, uwzględniać kryterium gospodarności i nie generować nieracjonalnych kosztów eksploatacyjnych po zrealizowaniu projektu, ma przynosić korzyści społeczności akademickiej i spełniać kryterium ogólnodostępności.

Powody, dla których projekt nie będzie dopuszczony do głosowania: sprzeczność z Regulaminem (np. brak spełnienia wymogu trwałości, brak możliwości realizacji w ciągu jednego roku kalendarzowego), lokalizacja projektu nie jest zgodna z planami inwestycyjnymi uczelni, a wnioskodawca nie wyraża zgody na jej zmianę, istnieją zastrzeżenia co do kwestii estetycznej projektu.

Projekty zgłaszać można do 25 stycznia. Zgłoszone wnioski przejdą weryfikację, a następnie (w dniach 20-26 lutego) zorganizowane zostanie głosowanie, w którym udział będą mogli wziąć wszyscy studenci, doktoranci i pracownicy. Wyniki poznamy 28 lutego 2024 roku.