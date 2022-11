W Niekrasach koło Ełku uruchomiono już Miejsce Obsługi Podróżnych. W regionie MOP-y znajdowały się do tej pory tylko przy ekspresowej "siódemce". Nowo otwarte miejsce wyposażone jest w stanowiska postojowe, jezdnie manewrowe, urządzenia wypoczynkowe, sanitarne i oświetlenie, z docelowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne. Niewykluczone, że powstanie tam też punkt do odśnieżania samochodów ciężarowych.

/ GDDKiA Olsztyn / Materiały prasowe

Kierowcy mogą już korzystać z Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) w Niekrasach koło Ełku. Do dyspozycji podróżnych został wydzielony teren dla obu kierunków jazdy.

W połowie września oddany do użytku został odcinek drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Ełk Południe, przy którym znajdują się MOP-y Niekrasy (strona lewa i prawa). Na początku listopada uzyskano dla tych obiektów pozwolenia na użytkowanie, a w ubiegłym tygodniu podpisano umowę na całoroczne utrzymanie S61 w województwie warmińsko-mazurskim, obejmujące także teren MOP-ów.

Dzięki temu możliwe stało się ich uruchomienie i udostępnienie kierowcom.

MOP-y nie tylko na S7

W województwie warmińsko-mazurskim dotychczas funkcjonujące MOP-y znajdowały się przy drodze ekspresowej S7. Jedenaście z nich to obiekty w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, pozostałych pięć to MOP-y prywatne. Od dziś przy warmińsko-mazurskich drogach ekspresowych liczba ta wzrosła o dwa MOP-y przy oddanym we wrześniu odcinku S61 - mówi Karol Głębocki, rzecznik GDDKiA w Olsztynie.

Przetarg na dzierżawę MOP

Równolegle do uruchomienia MOP-ów Niekrasy, ogłoszono przetarg na ich dzierżawę i rozbudowę pod usługi komercyjne. Wybrani dzierżawcy wybudują na nich stacje paliw, stanowiska obsługi pojazdów oraz obiekty gastronomiczno-handlowe. W przetargu tym GDDKiA będzie również wymagać zapewnienia przez dzierżawców stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Jeśli stwierdzimy taką potrzebę, będziemy również wymagać zapewnienia wydzielonych stanowisk (1 na MOP) wyposażonych w rampę umożliwiającą odśnieżanie oraz odladzanie pojazdu ciężarowego - dodaje Głębocki.