Urząd miasta w Olsztynie poinformował, że w czwartek mogą zawyć syreny alarmowe ostrzegające o zagrożeniu z powietrza. Będzie to element realizowanych w całym kraju ćwiczeń taktyczno-specjalnych pod kryptonimem Renegade/Sarex-23.





Olsztyński Urząd Miasta w mediach społecznościowych uprzedził, że w czwartek mogą zawyć syreny alarmowe. Emitowany przez nie sygnał będzie ostrzegał przed zagrożeniami z powietrza.



Przeprowadzony zostanie również trening systemu alarmowania i ostrzegania - podał olsztyński ratusz.



Syreny alarmowe w czwartek mogą zawyć także na terenie Elbląga. To także będzie element przeprowadzanych w całym kraju ćwiczeń taktyczno-specjalnych pod kryptonimem Renegade/Sarex-23.

Ćwiczenia na terenie całego kraju

W czasie tych ćwiczeń na terenie całego kraju odbędzie się siedem epizodów związanych z ratownictwem lotniczym i morskim oraz bezpieczeństwem w przestrzeni powietrznej.



Renegade/Sarex to coroczne ćwiczenia taktyczno-specjalne z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z powietrza oraz prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych na obszarze lądowym i morskim organizowane przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DO RSZ). Oprócz DO RSZ z podporządkowanymi mu centrami i ośrodkami bierze w nich m.in. udział Dowództwo Generalne RSZ z podległymi jednostkami wojskowymi, Żandarmeria Wojskowa, WOT, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.



Renegade/Sarex jest organizowane od 2008 roku.