Na karę 10 lat pozbawienia wolności skazał Sąd Okręgowy w Olsztynie Marzenę Z. za zabójstwo swojego 47-letniego partnera. Do zbrodni doszło rok temu w jednym z bloków w Klewkach w gminie Purda.

/ Shutterstock

Sprawa dotyczy zdarzenia, do którego doszło 27 grudnia 2022 roku w Klewkach, w gminie Purda. Według ustaleń prokuratora 38-latka w godzinach wieczornych ugodziła swojego partnera nożem. Mężczyzna zmarł wskutek odniesionych ran.

Marzena Z. początkowo nie przyznała się do zabójstwa 47-latka. Wskazała, że tego dnia spożywała alkohol razem z pokrzywdzonym i doszło pomiędzy nimi do kłótni. Aby uniknąć odpowiedzialności karnej, wyjaśniała też, że istotnie, uderzyła pokrzywdzonego nożem w plecy, ale uczyniła to broniąc się przed jego agresywnym zachowaniem.

Jednakże na rozprawie, która odbyła się w dniu 19 października 2023 roku przed Sądem Okręgowym w Olsztynie, Marzena Z. zmieniła swoje wcześniejsze wyjaśnienia i przyznała się do zarzucanego jej czynu oraz wyraziła żal za to, co się stało.

Za zgodą obecnych na rozprawie stron, Sąd postanowił ograniczyć postępowanie dowodowe do wyjaśnień oskarżonej, które, w ocenie Sądu, nie budziły wątpliwości. Sąd Okręgowy w Olsztynie uznał Marzenę Z. za winną popełnienia zarzucanego jej czynu i skazał ją na karę 10 lat pozbawienia wolności.



Wyrok w tej sprawie nie był zaskarżany i jest już prawomocny.