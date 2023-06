Policjanci z Kluczborka zatrzymali 56-letniego mężczyznę, który w poniedziałek zasztyletował 64-letniego właściciela biura ubezpieczeniowego - poinformował we wtorek Dawid Gierczyk, rzecznik kluczborskiej policji.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do zdarzenia doszło w poniedziałek. Według wstępnych ustaleń policji, około godziny 17 do biura firmy ubezpieczeniowej wszedł 56-letni mężczyzna, który po krótkiej rozmowie z właścicielem biura, kilkukrotnie ugodził go nożem. Ranny okazały się śmiertelne.

Policjanci zaraz po zajściu zatrzymali sprawcę zbrodni. Jak informuje policja, w chwili zdarzenia był trzeźwy. Policja nie podaje informacji o motywach zbrodni.

Za zabójstwo grozi nawet dożywocie.