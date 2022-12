Dwie osoby zostały lekko ranne w wyniku rozszczelnienia gazociągu w Łupowie niedaleko Gorzowa Wielkopolskiego (woj. lubuskie). Zarządzono ewakuację mieszkańców dwóch pobliskich domów.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak ustalił dziennikarz RMF FM Kuba Kaługa, w miejscowości Łupowo (gmina Bogdaniec, powiat gorzowski) uszkodzony został gazociąg średniego ciśnienia - w jego pobliżu układana była nowa, druga nitka rurociągu.

Wstępnie ustalenia wskazują na to, że robotnicy uszkodzili pierwszą, czynną nitkę. Doszło do rozszczelnienia się rurociągu i nagłego ulotnienia gazu - informują strażacy i dementują informacje o wybuchu. Jak tłumaczył bryg. Bartłomiej Mądry z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim, fakt, że mieszkańcy usłyszeli huk, nie oznacza, że był to wybuch, nie było też pożaru.

Niegroźnie rannych zostało dwóch robotników, prewencyjnie ewakuowano mieszkańców dwóch pobliskich domów. Na miejscu pracuje pogotowie gazowe.

Jak podaje PAP, w wyniku rozszczelnienia gazociągu wstrzymano ruch pociągów na znajdującej się niedaleko linii kolejowej Gorzów Wlkp. - Kostrzyn nad Odrą.