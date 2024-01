W związku z silnymi opadami śniegu problemy wystąpiły też na gdańskim lotnisku. Samoloty z duńskiej Kopenhagi i fińskiego Turku nie mogły wylądować z powodu zamieci śnieżnej; przez blisko godzinę krążyły nad Trójmiastem.

Problemy są też na drogach w województwie kujawsko-pomorskim, m.in w Kruszwicy. Całe miasto jest zawalone samochodami i po prostu nie idzie jechać. Zero piaskarek, jedna szklanka - powiedział pan Mirek.

Problemy też w Wielkopolsce

Z ciężkimi warunkami mierzą się też kierowcy w Wielkopolsce. Gołoledź wystąpiła m.in. na drogach w Gnieźnie; śniegiem zasypany jest również Konin i Poznań.

Gołoledź w Gnieźnie / Gorąca Linia RMF FM

Reporter RMF FM Beniamin Piłat poinformował, że najbardziej zasypane drogi w Wielkopolsce to droga krajowa nr 11 na odcinku z Poznania do Obornik, S5 na trasie do Gniezna, a także DK25 w Koninie.

Samochody stoją w korkach - nie tylko przez intensywne opady śniegu, ale też pokrywę lodową, która utrudnia przejazd i zwiększa niebezpieczeństwo podczas jazdy. Jak przekazał nam dyżurny drogowców, samochody techniczne - pługi oraz piaskarki - pracują na trasach, ale z uwagi na wzmożony ruch i zatory mogą mieć problemy z dojazdem w najbardziej newralgiczne miejsca.

Śnieżyca na A2 koło Konina w Wielkopolsce Gorąca Linia RMF FM

Utrudnienia są nie tylko na drogach krajowych, ale tez lokalnych - stoi np. droga wojewódzka nr 196 na trasie z Poznania do Murowanej Gośliny oraz DW194 biegnąca w kierunku Gniezna.

Trudne warunki są również na drodze krajowej nr 61 na Mazowszu. W pobliżu Pułtuska dwie ciężarówki z powodu oblodzenia blokują drogę.

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla północy i centrum Polski. Są również ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu, zawiejami i zamieciami na północy kraju.

Alerty drugiego stopnia przed silnym wiatrem oraz zamieciami i zawiejami śnieżnymi wydano dla północnych powiatów województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Na tym terenie może wystąpić silny wiatr o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, w porywach nawet do 90 km/h.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem wydano dla pozostałych części województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz północnej części podlaskiego, wielkopolskiego i łódzkiego oraz dla całego kujawsko-pomorskiego. "Prognozuje się miejscami wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 75 km/h" - prognozuje IMGW.

Natomiast ostrzeżenia pierwszego stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi wydano dla południowych części województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, zachodniej części warmińsko-mazurskiego i północnej kujawsko-pomorskiego.

IMGW wydało również alerty drugiego stopnia o silnych opadach śniegu dla wschodniej części województwa pomorskiego oraz powiatów elbląskiego i braniewskiego. Na tym obszarze prognozowane są opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 15 cm, lokalnie około 25 cm.

Z kolei ostrzeżenia pierwszego stopnia przed śniegiem wydano dla zachodniej części województw pomorskiego całego zachodniopomorskiego. "Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm, miejscami do 15 cm" - przekazali synoptycy.

Aktualne ostrzeżenia IMGW można znaleźć TUTAJ .

