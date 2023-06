Wyjątkową głupotą popisali się złodzieje-wandale z Opola. Nieznani sprawcy ukradli i zniszczyli specjalistyczne kajaki należące do AZS-u Politechnika Opolska. Pachnącym nowością sprzętem miały pływać młode zawodniczki klubu. Bezmyślni złodzieje – wszystko wskazuje na to, że dla zabawy – pozbawili dziesięciolatkę i trzynastolatkę marzeń o rywalizacji na profesjonalnym sprzęcie.

/ AZS Politechnika Opolska Sekcja Kajakowa / Facebook

Jak skradziono kajaki? Sprzęt już wieczorem czekał na przyczepie przed siedzibą klubu. Kajaki postanowiono przygotować wcześniej, żeby oszczędzić czas o poranku przed wyjazdem na zawody do Katowic. O poranku okazało się jednak, że na stelażu brakuje dwóch kajaków. Pasy mocujące, których odpięcie zajmuje kilka sekund, zostały przecięte. Kajaki później odnaleziono. Okazało się, że są zniszczone.

Co ważne - złodzieje nie odnieśli z tej kradzieży żadnej korzyści. Tego typu kajaki to wyspecjalizowany sprzęt, raczej bezużyteczny jeśli chodzi o rekreację. Nie da się też ich sprzedać, bo to dyscyplina niszowa i w tym środowisku wszyscy się znają. Poza tym porzucenie kajaków sugeruje, że sprawcy mogli działać złośliwie, pod wpływem impulsu, a być może po spożyciu alkoholu.

Problem w tym, że złodziei będzie bardzo trudno odnaleźć. Kamery monitoringu nie uchwyciły sprawców, a policja nie ma żadnego innego tropu. Sprawcy zatem najpewniej unikną kary, a zniszczonego sprzętu nie da się już naprawić. Młode zawodniczki są więc skazane na rywalizację na starym sprzęcie, który wyklucza z równorzędnej walki z przeciwniczkami. Najbardziej bolą jednak zrujnowane marzenia zawodniczek.

/ AZS Politechnika Opolska Sekcja Kajakowa / Facebook

Każdy może pomóc

Profesjonalny kajak to wydatek nawet kilku tysięcy złotych. Klubu nie stać na to, by ponownie wyłożyć takie pieniądze na sprzęt. To też ogromny wydatek dla rodziców kajakarek. Postanowiono więc poszukać pomocy w sieci.

Powstała internetowa zbiórka na kajaki. Tego typu sprzęt produkuje się na zamówienie. Producent przygotowuje konstrukcję i malowanie takich kajaków. Wyprodukowanie sprzętu zajmuje około trzech miesięcy.