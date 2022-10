To będzie nie lada gratka, ale i wyzwanie dla wszystkich miłośników gier i ich tworzenia. W najbliższy weekend w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie odbędzie się Steelworks Game Jam, czyli maraton tworzenia gier komputerowych.

Uczestnicy wydarzenia w ciągu 48 godzin mają stworzyć grę komputerową na temat, który zostanie ujawniony w momencie startu maratonu. Zapisały się już 23 zespoły. W wydarzeniu może wziąć udział każdy: od pasjonatów do profesjonalistów. To okazja, by spotkać osoby z branży gier albo łowców talentów.

Zawodnicy będą musieli przygotować projekt gry, dokumentację projektowa, zarys narracji i fabuły. Potem w środowisku trójwymiarowym lub dwuwymiarowym ją tworzą. Dowolność jest bardzo duża. Zawodnicy pracują nad zadanym tematem, który może brzmieć np. tak: twoja postać obudziła się w nawiedzonym domu w sobotę i nie wie co robiła w piątek - mówi Jakub Bałuszek-Sobolewski, organizator wydarzenia. Dodał, że uczestnicy mają swobodę wyboru gatunku.

Organizatorzy maratonu oferują kilka komputerów, ale sugerują, że najlepiej przyjść z własnym komputerem. Komercyjne gry powstają 3-4 lata. Tu nie ma takich dużych wymagań. Nie musi to być sprzęt z "wypasionym" procesorem - dodaje Bałuszek-Sobolewski.

Zespoły mogą liczyć od 3 do 5 osób. Można przyjść z własnym, zebranym wcześniej teamem albo skompletują go organizatorzy. Dla zwycięzcy przewidziano nagrodę: 10 tysięcy złotych. Zdobywca II miejsca otrzyma 5 tysięcy złotych, zaś III miejsca nagrody rzeczowe.

Najlepsze projekty zostaną wyłonione przez jury złożone z weteranów polskiej branży gier.

PROGRAM:

28.10.2022 r. (piątek)

16.00 - rejestracja uczestników, formowanie zespołów i przygotowanie stanowisk pracy

18.00 - ogłoszenie tematu Jamu oraz start prac

29.10.2022 r. (sobota)

15.00 - spotkania z prelegentami, sesje RPG i zabawy dla uczestników (szczegóły zostaną podane bliżej daty wydarzenia)

30.10.2022 r. (niedziela)

15.00 - zakończenie prac nad grami, spotkania z prelegentami, sesje RPG i zabawy dla uczestników (szczegóły zostaną podane bliżej daty wydarzenia)

18.00 - ogłoszenie wyników