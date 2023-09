Jak wyglądało życie we wczesnośredniowiecznych osadach Słowian? W jakie bóstwa wierzyli, co jedli? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie. Do środy potrwa tam festyn "My Słowianie", na którym będzie można poczuć się jak w prawdziwiej średniowiecznej wiosce.

Stanowisko archeologiczne w Biskupinie/ Zdj. archiwalne / Tytus Żmijewski / PAP Średniowieczna wioska, targowisko z kramami kupców oraz dawne wierzenia Słowian! Wszystko to czeka na odwiedzających Biskupin. W tamtejszym Muzeum Archeologicznym rozpoczyna się dziś festyn "My Słowianie", na którym będzie można poznać historię wczesnego średniowiecza. W ostatnich latach zainteresowanie kulturą Słowian zauważalnie wzrosło. Widać wyraźnie, że społeczeństwo odczuwa potrzebę poszukiwania korzeni oraz identyfikacji z przodkami - mówi Magdalena Zawol, archeolog i współorganizatorka Festynu. Nasz Festyn da możliwość zajrzenia do dawno minionego świata Słowian. W wiosce piastowskiej zaprezentowane zostanie życie ludności pospolitej. W tym miejscu poznamy tajniki hodowli zwierząt i uprawy roślin, kuchni i rzemiosła. W obozie książęcym rekonstruktorzy pokażą, jak nosiła się ówczesna elita oraz czym zajmowała się na co dzień. Z pewnością ważnym punktem tego obozu będą drapieżne ptaki używane dawniej do polowania. Nie zabraknie również kramów kupieckich z różnych stron ówczesnej Europy. W świątyni słowiańskiej będzie można podyskutować o wierzeniach Słowian. Wszystko to okraszone będzie muzyką wykonywaną przez zespoły muzyki dawnej - Huskarl, Ażdaja, Krive i Słowiańskie Echa. XXVIII Festyn Archeologiczny to również pokazy i warsztaty dla dzieci - mówią organizatorzy. Poza areną bezpiecznych walk przygotowali oni również zabawy kreatywne i zajęcia dla najmłodszych. W myśl zasady: nauka przez zabawę, zabawa przez naukę. Dzieci będą mogły wziąć udział w warsztatach lepienia w glinie, wykonywania paciorków, ozdób z drucików czy nauczyć się dawnego tańca. Zostanie także przygotowana zagroda z dawnymi zabawami dziecięcymi - zapowiadają organizatorzy. Zobacz również: ​Festiwal KultURO: Gwiazdy na scenie w Fortach Kleparz

