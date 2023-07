Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 9 w Lubieni (Świętokrzyskie). W poniedziałek po południu zderzyły się dwa pojazdy.

Toyota zderzyła się z ciężarówką / Państwowa Straż Pożarna

Jak wynika z informacji przekazywanych przez służby ratunkowe, w Lubieni w powiecie starachowickim zderzyły się osobowa toyota i ciężarowa scania.

Jak poinformował st. kpt. Marcin Bajur, oficer prasowy świętokrzyskiej straży pożarnej, w wypadku poszkodowane zostały dwie osoby z samochodu osobowego. Okoliczności wypadku ustala policja.

Droga krajowa nr 9 jest zablokowana. Utrudnienia występują na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski-Radom.

Policja kieruje na objazdy. Kierowcy jadący z Ostrowca w kierunku Radomia kierowani są na dk 42 w Rudniku do Starachowic, następnie drogą wojewódzką 744 do Tychowa Starego i ponownie do krajowej "9" w miejscowości Pastwiska. W przeciwnym kierunku tą samą trasą.

Utrudnienia mogą potrwać do godziny 17.