Polski Ład nowe terminy rozliczeń. Przedsiębiorco uważaj! 15. dzień miesiąca to nowy termin rozliczeń dla płatników składek, którzy mają osobowość prawną. Chodzi m.in. o spółki akcyjne, spółki z o.o., spółdzielnie, stowarzyszenia i fundacje.

/ Shutterstock

Do 20. dnia miesiąca rozliczają i opłacają składki podmioty, które nie mają osobowości prawnej. Wśród nich są osoby fizyczne, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, a także spółki osobowe (jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne). 20 lutego wypada w niedzielę, dlatego termin rozliczenia za styczeń przesuwa się dla nich na poniedziałek, 21 lutego.

Termin rozliczeń dla jednostek budżetowych nie zmienił się. To nadal 5. dzień miesiąca.

Złóż dokumenty rozliczeniowe

Kolejna ważna zmiana dotyczy dokumentów rozliczeniowych. Obecnie muszą je składać co miesiąc wszyscy przedsiębiorcy, także ci, którzy opłacają składki tylko na własne ubezpieczenia. Jednoosobowe firmy mogą składać dokumenty rozliczeniowe w formie papierowej, ale ZUS zachęca je, by do rozliczeń wykorzystywały Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Portal ułatwia przygotowanie deklaracji i ich wysyłkę przez internet.

Instrukcje, jak prawidłowo wypełnić deklaracje, są też na www.zus.pl W razie pytań płatnicy składek mogą skorzystać z pomocy konsultantów ZUS pod numerem telefonu 22 290 55 00.

Kalkulator składki zdrowotnej

O kalkulatorze składki zdrowotnej ZUS/www.zus.pl /

W lutym przedsiębiorcy po raz pierwszy opłacają składkę zdrowotną na nowych zasadach. Ustawa zwana Polskim Ładem uzależniła jej wysokość od formy opodatkowania, z której korzysta prowadzący działalność. W obliczeniu składki zdrowotnej pomaga kalkulator na stronie zus.pl. Wystarczy w nim wybrać miesiąc rozliczenia i wpisać dane o dochodzie lub przychodzie w zależności od swojej formy opodatkowania - mówi naczelniczka Wydziału Obsługi Klientów i Korespondencji w Oddziale ZUS w Biłgoraju Anna Pietras-Okoń. Na podobnej zasadzie kalkulator działa w dokumentach rozliczeniowych w programie Płatnik i ePłatnik.