Policja i żandarmeria poszukują w okolicach Dęblina 21-letniego Kordiana Świstka (21 l.). Jak informuje "Fakt", to żołnierz miejscowej jednostki wojskowej.

Kordian Świstek / Komenda Policji w Bełchatowie /

Policja informuje, że Kordian Świstek ostatni raz widziany był 10 lutego na terenie Dęblina i do tej pory nie nawiązał kontaktu z bliskimi.

"Każda osoba posiadająca informacje o jego aktualnym miejscu pobytu, mająca informacje mogące przyczynić się do jego odnalezienia, proszona jest o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Bełchatowie lub Komendą Powiatową Policji w Rykach pod całodobowym numerem telefonu 47 846 52 11 lub 47 812 82 10" - apelują policjanci.

21-letni mężczyzna w dniu zaginięcia ubrany był w kurtkę koloru czerwonego, białą bluzę z kapturem, ciemne dresowe spodnie, białe buty sportowe - przekazują policjanci.

"Akcja poszukiwawcza zakrojona na szeroką skalę"

Fakt.pl informuje natomiast, że Kordian Świstek pochodzi z okolic Bełchatowa (woj. łódzkie). Ostatnio przebywał w Dęblinie, ponieważ był żołnierzem służby dobrowolnej w miejscowej jednostce. 10 lutego wybrał się do lekarza. Niestety do gabinetu, w którym miał umówioną wizytę na godzinę 14:00, nigdy nie dotarł. Nie wrócił też do jednostki.

Jak przekazali dziennikarze portalu, młodego żołnierza zaczęła szukać miejscowa policja, wspomagana przez Komendę Główną, żandarmeria wojskowa, straż pożarna.

"Akcja poszukiwawcza jest zakrojona na szeroką skalę. W tym tygodniu przy pomocy sonarów, dronów, a nawet śmigłowców przeszukiwana była Wisła" - czytamy na portalu.