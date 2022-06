Policjanci z Kraśnika odzyskali zabytkowy dziecięcy samochodzik, który padł łupem złodziei. Miniaturowy Moskwicz był zaparkowany w pobliżu drogi. Sprawcy zatrzymali się i zabrali go do swojego auta. Pojazd wrócił już do 5-letniego właściciela z gminy Wilkołaz.