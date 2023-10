Do Sądu Okręgowego w Lublinie wpłynął akt oskarżenia przeciwko 41-letniemu Wojciechowi G., któremu prokuratura zarzuca m.in. o zaatakowanie ratownika medycznego nożem w czerwcu br. Proces ma ruszyć 16 listopada.

/ Marcin Czarnobilski / RMF FM

Jak ustaliła prokuratura, 27 czerwca br. około godz. 13.15 trzyosobowa załoga karetki pogotowia została wezwana do nieprzytomnego mężczyzny leżącego na ul. Grodzkiej w Lublinie. Na miejscu ratownicy zastali Wojciecha G., którego znali z widzenia po wcześniejszych interwencjach.

Mężczyzna był po zażyciu metadonu, kontakt z nim był utrudniony. "W pachwinę miał wbitą strzykawkę" – napisano w akcie oskarżenia.





Policjanci pomogli ratownikom przetransportować mężczyznę do karetki. Jak podała prokuratura, Wojciech G. nie chciał jechać do szpitala i zaczął być agresywny. W czasie transportu groził dwóm ratownikom pozbawieniem życia, opluł ich i wyzywał.





Po dotarciu do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie Wojciech G. – napisano w akcie oskarżenia - "wyjął z kieszeni scyzoryk, otworzył go i następnie uderzył nim jednego z ratowników w okolice brzucha".

Na szczęście mężczyzna nie doznał obrażeń ciała, gdyż ostrze zatrzymało się na kamizelce taktycznej.





Wojciech G. został obezwładniony przez ratowników i przekazany policji. Sąd zadecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.

Akt oskarżenia

Prokuratura Rejonowa Lublin-Południe oskarżyła 41-latka o czynną napaść na ratownika medycznego z użyciem noża, kierowanie gróźb pozbawienia życia pod adresem dwóch ratowników, znieważenie ich słowami powszechnie uznanymi za obelżywe i naruszenie nietykalności cielesnej.



Śledczy poinformowali, że podczas przesłuchania Wojciech G. przyznał się tylko do czynnej napaści. Zasłaniał się niepamięcią. Wyjaśniał, że w czasie obezwładniania go w szpitalu "ratownicy uderzali go z otwartej ręki oraz pięścią w głowę”.





Biegli rozpoznali u podejrzanego m.in. zespół uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Mężczyzna był wielokrotnie karany sądownie m.in. za rozbój.





Proces Wojciecha G. odbędzie się przed Sądem Okręgowym w Lublinie. Termin pierwszej rozprawy wyznaczono na 16 listopada.

Za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu grozi do 20 lat więzienia.