​Spacer Pamięci upamiętnił żydowskich mieszkańców Lublina i Lubelszczyzny oraz powstańców getta warszawskiego. Lubelskie getto na Podzamczu zlikwidowano rok przed wybuchem powstania. W tym roku mija 80 lat akcji "Reinhardt", czyli deportacji lubelskich Żydów do obozów zagłady.

W tym miejscu była granica getta / Krzysztof Kot / RMF FM

Projekt "Pamiętamy... 17 marca - 19 kwietnia" powstał kilka lat temu, jednak dotąd kierowany był do uczniów szkół. Tegoroczna edycja przyjęła formę spaceru w przestrzeni miasta.

Historyczne ramy tej edukacyjnej akcji społecznej tworzą dwie ważne daty wpisujące się w 80. rocznicę akcji "Reinhardt" - likwidację getta na Podzamczu, a także rozpoczęcie heroicznych walk zbrojnych w warszawskim getcie.

/ Krzysztof Kot, RMF FM

Cztery trasy pamięci

Lubelski Spacer pamięci wyznaczają 4 trasy:

Brama Krakowska - ulica Lubartowska - Plac Zamkowy,

Brama Krakowska - ulica Grodzka - Plac Zamkowy,

Budynek dawnej Jesziwy - ulica Lubartowska - Plac Zamkowy,

Skrzyżowanie ulicy Lotniczej oraz Drogi Męczenników Majdanka -Droga Męczenników Majdanka - Mauzoleum znajdujące się na terenie byłego obozu koncentracyjnego.

Trzy pierwsze grupy spotkały się na Placu Zamkowym, skąd przeszły pod Pomnik Ofiar Getta Lubelskiego. Ostatnia grupa przechodząca przez Drogę Męczenników Majdanka swój marsz zakończyła pod Pomnikiem Mauzoleum, znajdującym się na terenie byłego KL Lublin.

Uczestnicy spaceru i mieszkańcy miasta otrzymali przypinki przedstawiające żonkile - symbol pamięci o bohaterach z 1943 roku lub mapki z dawnymi granicami getta na Podzamczu i Majdanie Tatarskim.

/ Krzysztof Kot, RMF FM

Chcemy, żeby poprzez spacer trasami niedokładnie pokrywającymi się z granicami lubelskiego getta, ale jednak przechodzącymi na jego dawny teren, po prostu uczcić ofiary - mówi Jolanta Laskowska, kierowniczka działu edukacji Państwowego Muzeum Na Majdanku. Dzięki mapce każdy może sobie dokładnie zwizualizować teren getta.

Pisali listy do Henia

W ciekawy sposób Dzień Pamięci o Holokauście i Przeciwdziałaniu Zbrodniom przeciwko Ludzkości obchodzi Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

Kolejny raz trwa akcja "Listy do Henia". Kiedy wybuchła II wojna światowa Henio Żytomirski miał 6 lat. Wiosną 1941 roku chłopiec wraz z rodziną musiał przenieść się do getta. Rok później rozpoczęła się zagłada, a Henio podzielił los tysięcy lubelskich Żydów. Pisanie listu do Henia jest indywidualnym aktem pamięci, który nabiera szczególnego znaczenia w 80. Rocznicę akcji "Reinhardt".

Celem akcji jest opowiedzenie mieszkańcom i mieszkankom Lublina oraz Lubelszczyzny o zagładzie lubelskiej społeczności żydowskiej poprzez los jednego dziecka. Tak, żeby utożsamić się z konkretną osobą, wzbudzić współczucie i pamięć. Poprzez jedną konkretną osobę opowiedzieć o dramacie tysięcy.