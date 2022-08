​Lalka - Bolesława Prusa - każdy z nas to musiał przeczytać jako lekturę w podstawówce i każdy przynajmniej kojarzy, że akcja częściowo wiązała się ze sklepem Minclów w Warszawie. Ten sklep w rzeczywistości znajdował się w Lublinie przy Krakowskim Przedmieściu, wówczas nr 196 a obecnie nr 6. W 175 rocznicę urodzin pisarza - wewnątrz odsłonięto pamiątkową grafikę z cytatem z "Lalki". Teraz w kamienicy znajduje się Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna.

W Lubelskim Ośrodku Informacji Turystycznej i Kulturalnej przy Krakowskim Przedmieściu 6 w Lublinie, graficznie upamiętniono wyjątkowe miejsce - pojawiający się w "Lalce" warszawski sklep Minclów. W rzeczywistości znajdował się właśnie w obecnej siedzibie lubelskiej informacji turystycznej.

Autor Lalki przyjechał do Lublina jako siedmiolatek, gdy trafił pod opiekę ciotki - Domiceli Olszewskiej, która mieszkała w kamienicy przy ulicy Olejnej 8 (najpewniej dlatego później młody Aleksander Głowacki, jako początkujący dziennikarz używał pseudonimu "Jan w Oleju"). Rozpoczął wtedy naukę w Powiatowej Szkole Realnej, mieszczącej się w budynkach dawnego kolegium jezuickiego przy ulicy Jezuickiej (obecnie jest to gmach Archiwum Państwowego. W 1861 roku wyjechał do Siedlec.

Do Lublina trafił ponownie w czasie powstania styczniowego, kiedy to za czynny udział w walkach z Rosjanami, został osadzony na kilka miesięcy w więzieniu na Zamku i Koszarach Świętokrzyskich (dzisiejszy gmach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego).

Pod koniec życia tak pisał o tym epizodzie z właściwym sobie dystansem i ironią: W tym Zamku, pamiętnym Unią, bawiłem kilka miesięcy dość wesoło, a tam, na zachodnim krańcu miasta w koszarach również uważałem za niezbędne przepędzić dłuższy czas w towarzystwie osób, skazanych już to na rozstrzelanie, już to na powieszenie. Był to wygodny lokal, choć niezbyt widny i nie odznaczał się nadmiarem świeżego powietrza.

Po zwolnieniu z więzienia Głowacki kontynuował naukę w szóstej klasie Gimnazjum Lubelskiego, mieszczącego się przy ówczesnej ulicy Namiestnikowskiej (dziś Narutowicza) w gmachu, w którym do niedawna znajdował się wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. To właśnie w tej szkole w 1866 roku zdał maturę. Przypomina o tym umieszczona na tym budynku pamiątkowa tablica.

Innym ważnym wydarzeniem w życiu Bolesława Prusa, które miało miejsce w Lublinie, był ślub z lublinianką - Oktawią Trembińską. Uroczystość odbyła się 14 stycznia 1875 roku w lubelskim kościele Św. Ducha. (znajduje się naprzeciwko sklepu Mincla)

W dokumentach zachował się akt własności kamienicy - mówi Marcin Fedorowicz, autor "Przewodnika po Lublinie Bolesława Prusa". Jan Mincel ożenił się z wdową po Wenclu, czyli ze swoim pryncypałem i w ten sposób wżenił się w sklep. W "Lalce" mamy wprost literackie odwołanie do rzeczywistych wydarzeń w Lublinie. Wokulski staje się właścicielem sklepu żeniąc się z wdową po Minclu.

Na cmentarzu przy ulicy Lipowej znajduje się zresztą rodzinny grób Minclów, w którym leży między innymi opisywany na kartach powieści Jan Mincel. Z kolei znany lubelski lekarz, patriota i społecznik - Ignacy Baranowski był pierwowzorem postaci Doktora w Anielce.

