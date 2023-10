Groby dorosłych i dzieci, z których najstarszy może pochodzić sprzed ok. 2,5 tys. lat, odnaleziono na placu budowy biurowca w Chełmie. Wcześniej na tym terenie funkcjonował dworzec PKS i miejskie targowisko.

Groby z okresu od XIII do XX w. odnaleziono na placu budowy obiektu usługowo-biurowego przy ul. Lwowskiej 20 w Chełmie. Inwestycji towarzyszą badania archeologiczne, podczas których odkryto 19 grobów.

Niektóre groby były uszkodzone w stropie, w partii nóg lub głowy w wyniku prowadzonych wcześniej inwestycji. Pochówki miały układ wschód-zachód - z wyjątkiem jednego w układzie północ-południe - podał kierownik chełmskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie Paweł Wira.



Groby w większości były nowożytne, bez wyposażenia. W zasypiskach znaleziono zabytkową ceramikę z XIII-XVII/XVIII w. oraz artefakty z XIX i XX w. Pochówki najprawdopodobniej były trumienne, co potwierdzają metalowe ćwieki, drewno niestety nie zachowało się - przekazał.



Wśród pochówków znaleziono zarówno groby dorosłych, jak i dzieci. Jeden grób jest grobem żołnierza prawdopodobnie z okresu II wojny światowej. Przy szczątkach ułożonych twarzą do dołu, znaleziono klamerkę - poinformował.



Zdaniem kierownika delegatury najciekawszy i wyjątkowy pod względem wyposażenia pochówek jest grobem prawdopodobnie pradziejowym. Jest to grób podwójny szkieletowy, ciałopalny w nogach, częściowo uszkodzony podczas prac, związanych z wykonanym w przeszłości przyłączem. Przy szczątkach znaleziono dwa fragmenty ceramiki słabo wypalonej, z grubą domieszką, prawdopodobnie stanowiącej fragmenty urny - przekazał.



Jak dodał, w grobie zorientowanym w układzie północ-południe odnaleziono - poza szkieletem - dużo pozostałości ludzkich kości (ok. 70-80 dkg) i ozdoby z brązu, które wstępnie zakwalifikowano jako zausznice gwoździowate, być może związane z kulturą scytyjską (od VII w. p.n.e. do III w. p.n.e.).



Ze względu na wyjątkową wartość historyczną i naukową grób będzie poddany dodatkowej analizie antropologicznej - zapowiedział Wira.



Konserwator spodziewa się odnalezienia kolejnych pochówków w miarę poszerzania obszaru robót ziemnych na północ, czyli w kierunku historycznego centrum Chełma.

Jak podał, na terenie budowy wcześniej funkcjonował dworzec PKS, a w okresie międzywojennym - targowica, czyli miejskie targowisko. O istnieniu w tym miejscu pochówków, cmentarzyska lub cmentarza - wskazał konserwator - nie wspominają źródła archiwalne ani kartograficzne.



Zdaniem konserwatora odnalezienie pochówków położonych 200-300 m od centrum miasta to duża sensacja archeologiczna i historyczna. Sięgając do okryć archeologicznych z ostatnich ok. 100 lat tak blisko miasta w ogóle nie mieliśmy pochówków. To duża sensacja archeologiczna i historyczna - podkreślił.



Wira przypomniał, że groby w tym miejscu znaleziono po raz pierwszy w 2010 r. podczas badań archeologicznych towarzyszących instalacji przyłączy między ul. Lwowską a dworcem PKS. Wówczas odkryto sześć grobów, które wyeksplorowano częściowo - stwierdził konserwator. Jak dodał, w zasypiskach grobów odnaleziono wówczas ceramikę datowaną na trzy okresy: XIV-XV w., XV-XVI w. i XVI-XVIII w.



Pracami archeologicznymi kieruje mgr Ernest Kamiński we współpracy z mgr Karoliną Bucką.

