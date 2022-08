W małych, wiejskich szkołach może brakować nauczycieli - na stronie lubelskiego Kuratorium Oświaty wciąż widnieje prawie 700 ofert pracy dla nauczycieli, pedagogów i psychologów. Tydzień przed początkiem roku szkolnego. Najmniejszy kłopot jest w Lublinie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Dotyczy to szczególnie mniejszych szkół w mniejszych miejscowościach, gdzie i z innych przedmiotów trudno jest uzbierać pensum - mówi Jolanta Misiak, dyrektor Wydziału Pragmatyki Zawodowej i Analiz w Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Oferty dotyczą takich przedmiotów jak fizyka, chemia, biologia, geografia, czy nawet muzyka.

Tych przedmiotów ramowych w planach nauczania jest najmniejsza liczba godzin. W małych szkołach, w których jest jedna klasa w roczniku, jest problem jak uzbierać etat - mówi dyr. Jolanta Misiak.

Wciąż brakuje nauczycieli przedmiotów zawodowych, ale w tym roku pojawiła się nowa kategoria.

Wynika to już z nowych rozwiązań prawnych - to są specjaliści w zakresie pedagogiki specjalnej, pedagogiki terapeutycznej, psychologii. Jest to związane właśnie z wprowadzeniem obowiązku zatrudnienia tych osób na etatach - dodaje Misiak.